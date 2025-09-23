Notícias ao Minuto
Adolescente havia passado por um transplante de coração em 2022 devido a cardiomiopatia dilatada. Modelo publicou desabafo emocionante nas redes sociais e agradeceu a oportunidade de ser mãe da jovem. O velório acontece nesta terça (23), em São Paulo

Schynaider Moura lamenta morte da filha de 16 anos: 'Não sei como seguir'

23/09/2025 06:50 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto

Schynaider Moura usou as redes sociais nesta segunda-feira (22) para se despedir da filha, Anne Marie, que morreu na madrugada de sábado (20), aos 16 anos, após sofrer uma parada cardíaca. O corpo da adolescente será velado nesta terça-feira (23), no Cemitério Parque Morumby, em São Paulo.

 

Anne era filha da modelo com o empresário Mário Bernardo Garnero e havia passado por um transplante de coração em junho de 2022, aos 13 anos, devido a uma cardiomiopatia dilatada, condição que aumenta o tamanho do coração, principalmente do ventrículo esquerdo, comprometendo o bombeamento de sangue.

Em um texto emocionante publicado no Instagram, Schynaider desabafou sobre a dor da perda. "Anne, não existem palavras para explicar as últimas horas que estou vivendo. É uma mistura de sentimentos e choque, porque penso, mesmo sabendo que você se foi, eu fico esperando você entrar pela porta toda alegre, sorrindo e falando, 'cheguei mamãe'. Imaginar que talvez isso nunca possa acontecer vai ser muito dolorido, ainda mais do que já está doendo. Eu nunca acreditei que isso pudesse acontecer", escreveu.

 
 
 
 
 
A modelo lembrou que a maternidade transformou sua vida desde cedo. "Eu tinha apenas 19 anos quando você chegou e mudou tudo em mim. Você foi luz desde o primeiro instante. Cada batalha que enfrentamos me ensinou a ter fé, a ser mais generosa e a olhar as pessoas sem julgamento. Eu sou abençoada porque fui sua mãe, porque você veio me ensinar lições muito difíceis, que poucas pessoas tiveram o privilégio e a tristeza de aprender", disse.

Schynaider, que também é mãe de Elle Marie, 13, e Gioe Marie, 12, afirmou que nada mais a abalará depois da perda. "Hoje sou a pessoa mais forte do mundo. Viver o que eu vivi com você foi um presente. Graças a Deus tivemos momentos lindos. É difícil aceitar, mas tenho a certeza de que você estará sempre comigo, ao lado da Elle e da Gio. Obrigada por ter me escolhido como mãe, te amo infinito para sempre", concluiu.

A adolescente enfrentava problemas de saúde desde a pandemia de Covid-19, quando começou a apresentar cansaço extremo e dificuldade para respirar. O quadro levou à internação imediata e à inclusão de seu nome na fila de transplante. O novo coração veio em junho de 2022.

Em junho deste ano, Schynaider comemorou os três anos do transplante e destacou a importância da doação de órgãos. "Lembro que, na época, eu sentia vontade de expor não por exposição em si, mas para aumentar a consciência sobre a importância da doação de órgãos. Essa atitude salva vidas", publicou.

Em comunicado oficial, a equipe da modelo confirmou o velório e destacou o momento delicado da família. "Anne Marie faleceu na madrugada de sábado para domingo, de uma parada cardíaca. A família está passando por esse processo com muita união e dor neste momento tão difícil", informou.

