Infiltrados deixarão 'A Fazenda 17' nesta terça

© Reprodução- Rede Record

(FOLHAPRESS) - Infiltrados em A Fazenda 17 (Record), os participantes Carol e Matheus sairão do reality nesta noite de terça-feira (23). Essa informação foi confirmada pela apresentadora, Adriane Galisteu.

Segundo ela, ambos vão se despedir e virar "stand-by", ou seja, ficarão à disposição da produção para retornar ao programa em caso de expulsão ou desistência. Essa condição, porém, durará apenas até certo momento do jogo.

Uma dinâmica de votação selará o desfecho da dupla. Todos os peões votarão sobre a identidade dos infiltrados. Se cinco ou mais deles votarem em Carol ou Matheus, um valor de R$ 50 mil será dividido entre os votantes. Caso isso não aconteça, os infiltrados ganharão o dinheiro.

Pelas redes sociais, muita gente pede que a dupla permaneça no jogo. A hashtag #CarelliDeixaosInfiltrados foi alçada a um dos temas de maior discussão no X.

"O Carelli fez uma dinâmica achando que a gente não iria se apegar aos infiltrados, corta para eles sendo necessários em vários núcleos do programa. Romance, rivalidade feminina, memes e antagonismo. Queremos os dois no elenco principal", postou um seguidor.