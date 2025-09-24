Notícias ao Minuto
Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

Diogo Melim disse que ele e a esposa voltavam de uma festa quando o seu carro foi abordado por oito criminosos; "A gente contou duas ou três armas", relata o cantor

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

24/09/2025 14:36 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Violência

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Diogo Melim e sua esposa, a influenciadora Nanda Caroll, foram vítimas de um assalto à mão armada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (17).

 

Eles afirmam que voltavam de uma festa quando o seu carro foi abordado por oito criminosos. "Tem um pedaço da [Avenida] Lúcio Costa, aqui na Barra da Tijuca, que tem radar. A gente teve que reduzir a velocidade por causa do radar e apareceram quatro motos, oito bandidos. A gente contou duas ou três armas", relata Diogo num vídeo postado nesta segunda-feira (22) no Instagram.

Os ladrões colocaram uma arma no vidro do carro e exigiram que eles saíssem do veículo. Diogo conta que, a princípio, não quis sair porque ficou com medo de os criminosos tentarem sequestrar sua esposa: "Só saí quando eu entendi que ela também ia sair do veículo".

Além do carro, os criminosos levaram as alianças do casal, o celular de Diogo e os óculos inteligentes de Nanda. A influenciadora conseguiu esconder seu celular num bolso da jaqueta, mas lamentou: "Foi muito ruim, eu estou há três meses aqui e isso acaba trazendo um trauma muito grande".

"Pelo menos a gente estava sem criança no carro, sem a minha filha. Não tivemos nenhum trauma físico, mas o psicológico é difícil de lidar", disse Diogo Melim.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o caso está sob investigação. A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhada à 16ª DP (Barra da Tijuca).

