Transplantes que mudaram a história de alguns famosos

Transplantes de órgãos são um milagre da medicina moderna e salvam vidas todos os dias. É um procedimento extremamente sério e chega a ser chocante descobrir que tantas celebridades precisaram passar por isso, às vezes até mesmo enquanto ainda estavam em destaque aos olhos do público. Alguns desses famosos aparentam ser jovens e saudáveis e quase ninguém adivinharia que passaram por um procedimento tão difícil se eles não falassem abertamente sobre isso.

Por outro lado, alguns astros e estrelas de outras gerações do rock n' roll desenvolveram doenças por causa de seus estilos de vida selvagens que os colocaram na lista de espera de doadores de órgãos, causando certa polêmica entre o público. Clique na galeria para saber mais sobre as histórias de famosos que passaram por transplantes de órgãos.