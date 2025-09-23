Cintia Dicker é anunciada como nova musa da Salgueiro

© Divulgação: @rafaleforte - @paulorodriguesim - @WAYmodel

Das passarelas da moda para a passarela da Sapucaí, a supermodelo brasileira Cintia Dicker foi eleita para o posto de musa da Acadêmicos do Salgueiro no Carnaval de 2026. Anunciada oficialmente pela agremiação nesta terça-feira, 23 de setembro, Cintia Dicker tem compartilhado empenho dedicada a aulas de samba com o professor Carlinhos do Salgueiro e intenso preparativo para desfilar pela primeira vez no Carnaval.

Eleita da agremiação, Cintia Dicker iniciou carreira na moda aos 15 anos de idade e, desde então, consolidou-se entre as principais top models brasileiras, com importantes realizações no mercado fashion internacional.

Nascida no pequeno município de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, Cintia foi revelada após ser vista por um caça-talentos enquanto passeava em um shopping de sua cidade natal. Desde então, iniciou meteórica atuação como modelo, com desfiles para Gucci, Lanvin, Jean Paul Gaultier, Moschino, Diane von Furstenberg, Anna Sui, Sonia Rykiel, Oscar de la Renta, Dsquared2, Jason Wu, Badgley Mischka, entre outras grifes infindáveis.

No consagrado Models.com, despontou no ranking das modelos mais sexy do mundo. Cintia também estrelou campanhas para gigantes como Victoria's Secret, L'Oreal Paris, Tom Ford Eyewear, DSquared2, Amazon, Gap e Banana Republic, além de brasileiras como Ellus e Animale. Recentemente, repercutiu ao estrelar campanha internacional ao lado da poderosa família Kardashian, ostentando posto de garota-propaganda da collab Skims & Roberto Cavalli.

Com passagens por grandes mercados internacionais - de França, Itália e Estados Unidos, a Japão e Alemanha - Cintia Dicker estampou capas e editorias nas mais renomadas publicações do mundo, como Vogue, W Magazine, Allure, Elle, Interview, Marie Claire, Sports Illustrated, GQ, Glamour, Harper's Bazaar e L'Officiel, entre outras. Ícones da fotografia como Steven Klein, Ellen von Unwerth e Greg Kadel a elegeram para estrelar imagens emblemáticas.

Despontando além das passarelas, Cintia também atuou em telenovelas como 'Meu Pedacinho de Chão', 'Pega-Pega' e 'Totalmente Demais', da TV Globo, além da série 'Correio Feminino', exibida na mesma emissora, na programação do dominical Fantástico.

Mãe da pequena Aurora, de 2 anos, e esposa do surfista Pedro Scooby, Cintia tem 38 anos e mora atualmente no Rio de Janeiro, onde concilia a carreira na moda com a maternidade, a paixão pela natureza e as iniciativas voltadas à saúde e ao bem-estar.

"Essa experiência significa, primeiro de tudo, superação. É um desafio aprender uma coisa nova e sair da zona de conforto, e é também um prazer, porque eu realmente AMO o Carnaval. O Carnaval pra mim representa o maior show na terra, é a coisa mais linda toda a dedicação que acontece durante o ano inteiro, então representa amor, amor pela escola, se doar e ter dedicação. Quando eu era pequena, em Campo Bom, assistia na TV a Salgueiro com minha família, que se reunia pra ver. Estou focada, me dedicando o máximo possível, fazendo aulas três vezes por semana com o Carlinhos Salgueiro, pra dar o meu melhor, com a dedicação que a escola merece", afirmou.