Elenco de 'Vale Tudo' entra em clima de despedida durante últimas gravações

Encerramento da novela tem previsão de ir ao ar em outubro; atores já se despedem de cenários icônicos da trama, como o da empresa TCA da família Roitman

23/09/2025 17:36 ‧ há 2 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima de fim de ciclo já tomou conta do elenco de "Vale Tudo", que se prepara para a reta final da novela. Com o último capítulo previsto para ir ao ar em outubro, artistas e equipe técnica começaram a se despedir dos cenários que marcaram a produção.

 

Na manhã desta terça-feira (23), Débora Bloch registrou um momento ao lado de Paolla Oliveira no set da TCA, companhia aérea fictícia administrada pela família Roitman na trama. Na história, as atrizes dão vida a Odete e Heleninha, mãe e filha que vivem uma relação conturbada.

A foto, publicada nas redes sociais, também contou com a presença de parte da equipe técnica, em tom de confraternização.

O adeus antecipado, no entanto, já havia começado no dia anterior. Na segunda-feira (22), Thiago Martins compartilhou registros de uma confraternização descontraída com colegas de elenco nos Estúdios Globo, na zona oeste do Rio. "Sentirei saudade", escreveu o ator, que interpreta Vasco. O momento reuniu ainda Renato Góes (Ivan), Ingrid Gaigher (Lucimar), Luis Lobianco (Freitas), Letícia Vieira (Gilda) e Matheus Nachtergaele (Poliana), núcleo que movimenta a fictícia Vila Isabel.

A despedida gradual reforça o impacto da novela, que revisita um clássico da televisão brasileira. Desde a estreia, o remake de "Vale Tudo" atraiu atenção ao atualizar temas como corrupção, ética e desigualdade social, além de despertar comparações com a versão original exibida em 1988.

