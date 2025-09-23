Notícias ao Minuto
Procurar

Antonio Fagundes classifica Regina Duarte como 'equivocada', mas nega inimizade

Ator falou sobre ex-colega e defendeu o diálogo entre pessoas com posições políticas diferentes; dupla atuou junta em novelas como 'Vale Tudo', 'Por Amor' e 'Nina'

Antonio Fagundes classifica Regina Duarte como 'equivocada', mas nega inimizade

© Divulgação / Globo

Folhapress
23/09/2025 19:48 ‧ há 31 minutos por Folhapress

Fama

Entrevista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antonio Fagundes comentou sua visão sobre o "mundo das novelas" e citou a ex-colega Regina Duarte. O ator classificou a atriz como "equivocada", mas fez questão de afirmar que não guarda ressentimentos durante uma entrevista ao programa "A Quarta da Manhã", da rádio Renascença, em Portugal.

 

"Tadinha. Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser. Não tenho raiva. A gente precisa parar de ter inimigos", disse Fagundes.

Na conversa, o ator ressaltou a diferença entre adversários e inimigos. "Podemos ter adversários, mas inimigos... A gente está vivendo uma época em que pessoas são inimigas, que exige quase uma eliminação. O adversário, não, você quer convencê-lo, trazer para si, trocar palavras", complementou.

Fagundes e Regina contracenaram em "Vale Tudo" (1988), novela em que ele viveu Ivan, par romântico de Raquel, personagem da atriz. Eles também contracenaram em outras obras como "Por Amor" (1997), Nina (1977) e "Rainha da Sucata"(1990)

Atualmente, o ator está em Portugal com o espetáculo "Dois de Nós", que percorre cidades como Porto, Coimbra e Aveiro até o fim do ano.

Elenco de 'Vale Tudo' entra em clima de despedida durante últimas gravações

Elenco de 'Vale Tudo' entra em clima de despedida durante últimas gravações

Encerramento da novela tem previsão de ir ao ar em outubro; atores já se despedem de cenários icônicos da trama, como o da empresa TCA da família Roitman

Folhapress | 17:36 - 23/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você