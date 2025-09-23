Antonio Fagundes classifica Regina Duarte como 'equivocada', mas nega inimizade

© Divulgação / Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antonio Fagundes comentou sua visão sobre o "mundo das novelas" e citou a ex-colega Regina Duarte. O ator classificou a atriz como "equivocada", mas fez questão de afirmar que não guarda ressentimentos durante uma entrevista ao programa "A Quarta da Manhã", da rádio Renascença, em Portugal.

"Tadinha. Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser. Não tenho raiva. A gente precisa parar de ter inimigos", disse Fagundes.

Na conversa, o ator ressaltou a diferença entre adversários e inimigos. "Podemos ter adversários, mas inimigos... A gente está vivendo uma época em que pessoas são inimigas, que exige quase uma eliminação. O adversário, não, você quer convencê-lo, trazer para si, trocar palavras", complementou.

Fagundes e Regina contracenaram em "Vale Tudo" (1988), novela em que ele viveu Ivan, par romântico de Raquel, personagem da atriz. Eles também contracenaram em outras obras como "Por Amor" (1997), Nina (1977) e "Rainha da Sucata"(1990)

Atualmente, o ator está em Portugal com o espetáculo "Dois de Nós", que percorre cidades como Porto, Coimbra e Aveiro até o fim do ano.