'Quem tem passagem na polícia é você', diz Carol Lekker para Rayane em briga

Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, é ré por estelionato e organização criminosa; infiltrada, a ex-Miss Bumbum Carol Lekker deve deixar reality nesta terça (23)

© Reprodução

Folhapress
23/09/2025 20:48 ‧ há 3 horas por Folhapress

Fama

A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu último dia em A Fazenda 17, a infiltrada Carol Lekker discutiu com Rayane Figliuzzi. A briga começou por causa de limpeza.

 

"Não sou obrigada a fazer nada para você, não sou sua subordinada. E antes de chamar os outros de sujo, lembre-se que quem tem passagem na polícia aqui é você", disparou Carol.

A ex-Miss Bumbum se referiu ao processo por estelionato a que Rayane responde. Ela é processada pelo Ministério Público de Santa Catarina por uma série de golpes aplicados entre 2020 e 2021 contra idosos no estado.

"Se enxerga", retrucou Rayane. "Nem educação tem. Baixa, barraqueira". A briga prosseguiu e Carol criticou a Fazendeira por ter jogado água na cara de Yoná. "Jogou água na cara de uma mulher de 50 anos. Quero ver jogar na minha."

"Tadinha dela, tem 50 anos", debochou Rayane.

A briga agitou as redes sociais na tarde desta terça-feira (23), o que fez com que telespectadores começassem uma campanha pela extensão da estadia de Carol no reality.

A peoa, junto com Matheus Martins, faz parte da dinâmica "infiltrados" e deve deixar o programa nesta terça. Ambos já estão confirmados na agenda da Record nesta semana.

"Carelli, deixa os infiltrados!", apelou um usuário do X. "Gente, pede para o Carelli deixar os infiltrados, pelo amor de Deus. Olha a disposição dessa mulher! Imagina essa rivalidade a longo prazo, é audiência na certa", pediu outra telespectadora.

