Gabriela Duarte reposta vídeo chamando Gil, Caetano e Chico de decadentes

© Reprodução / TV Globo

A atriz Gabriela Duarte, 51, usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para se retratar depois de republicar no Instagram um vídeo que chamava Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque de “exército de artistas decadentes”.

Segundo ela, a ação teria ocorrido por engano, em razão de uma nova função da plataforma, que permite o compartilhamento direto de postagens e entrou em operação há cerca de um mês. Apesar da explicação, para repostar um conteúdo é necessário abrir a publicação original.

O vídeo em questão acusava falsamente os músicos de terem recebido dinheiro público para se apresentarem em manifestação contra a chamada PEC da Blindagem, realizada no último domingo (21), no Rio de Janeiro. Além do trio, Djavan, Paulinho da Viola, Lenine, Ivan Lins, Geraldo Azevedo, Maria Gadú, Frejat, Marina Sena, Jorge Vercillo e o grupo Os Garotin também participaram do ato. Caetano conduziu a manifestação, organizada por sua mulher, Paula Lavigne. Nenhum artista recebeu cachê.

Após a repercussão, Gabriela apagou a republicação e gravou um vídeo em que relatou surpresa com o episódio. “Hoje aconteceu uma das coisas mais loucas que já vivi. Repostei algo de política sem perceber. Estou muito chocada, acho que foi uma questão geracional. Apertei um botão que nem sabia que estava apertando”, afirmou.

Inicialmente, a atriz declarou que não faria um pedido de desculpas, mas depois voltou atrás. “Se tiver que pedir desculpas, eu peço também. Errei. Nos meus 51 anos, ainda não sei lidar com essas ferramentas digitais”, disse.

Gabriela acrescentou que nunca tratou de política em suas redes e destacou a admiração que tem pelos artistas citados. “Não seria assim que eu iria me expor, muito menos falando mal de pessoas que respeito profundamente”, concluiu.