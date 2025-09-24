Trump sugere processar ABC após retorno de Jimmy Kimmel

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Não acredito que a ABC Fake News devolveu o emprego a Jimmy Kimmel", afirmou ele. "A ABC informou à Casa Branca que o programa dele foi cancelado! Por que eles iriam querer de volta alguém que se sai tão mal, que não é engraçado e que coloca a emissora em risco ao interpretar um lixo democrata?"

O presidente dos Estados Unidos também afirmou que poderia processar a rede de TV que transmite o programa encabeçado por Kimmel. "Acho que vamos colocar a ABC à prova, vamos ver como nos saímos", escreveu ele. "Da última vez que fui atrás, eles me deram US$ 16 milhões. Este caso parece até mais lucrativo."

O programa Jimmy Kimmel Live! voltou ao ar nesta terça (23). O programa tinha sido suspenso pela emissora na semana anterior, poucos dias após seu apresentador afirmar ao vivo que pessoas alinhadas ao movimento MAGA ("Make America Great Again"), liderado por Donald Trump, estavam "fazendo de tudo para tirar proveito político" da morte de Charlie Kirk -influenciador de direita norte-americano assassinado.

No seu retorno à TV, Kimmel negou a intenção de fazer piada ao falar sobre o assassinato. Ele também afirmou que a ameaça do presidente Donald Trump contra a ABC foi "antiamericana".