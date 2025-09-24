Notícias ao Minuto
Trump sugere processar ABC após retorno de Jimmy Kimmel

O programa Jimmy Kimmel Live! tinha sido suspenso após seu apresentador afirmar que pessoas alinhadas ao movimento MAGA ("Make America Great Again"), liderado por Donald Trump, estavam "fazendo de tudo para tirar proveito político" da morte de Charlie Kirk

Folhapress
24/09/2025 15:24 ‧ há 44 minutos por Folhapress

Fama

Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Não acredito que a ABC Fake News devolveu o emprego a Jimmy Kimmel", afirmou ele. "A ABC informou à Casa Branca que o programa dele foi cancelado! Por que eles iriam querer de volta alguém que se sai tão mal, que não é engraçado e que coloca a emissora em risco ao interpretar um lixo democrata?"

 

O presidente dos Estados Unidos também afirmou que poderia processar a rede de TV que transmite o programa encabeçado por Kimmel. "Acho que vamos colocar a ABC à prova, vamos ver como nos saímos", escreveu ele. "Da última vez que fui atrás, eles me deram US$ 16 milhões. Este caso parece até mais lucrativo."

O programa Jimmy Kimmel Live! voltou ao ar nesta terça (23). O programa tinha sido suspenso pela emissora na semana anterior, poucos dias após seu apresentador afirmar ao vivo que pessoas alinhadas ao movimento MAGA ("Make America Great Again"), liderado por Donald Trump, estavam "fazendo de tudo para tirar proveito político" da morte de Charlie Kirk -influenciador de direita norte-americano assassinado.

No seu retorno à TV, Kimmel negou a intenção de fazer piada ao falar sobre o assassinato. Ele também afirmou que a ameaça do presidente Donald Trump contra a ABC foi "antiamericana".

Polícia descobre foto íntima entre D4vd e menor morta encontrada em seu carro

Polícia descobre foto íntima entre D4vd e menor morta encontrada em seu carro

O corpo em decomposição da adolescente Celeste Rivas foi encontrado num Tesla de propriedade do artista em 8 de setembro, e o caso ganhou repercussão internacional

Folhapress | 05:44 - 24/09/2025

