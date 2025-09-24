Notícias ao Minuto
Filha de Faustão e marido pediram ração para pets em vez de presentes de casamento

"A gente ama a causa animal e os bichinhos. Nós pedimos para ajudar muitos cães e gatos que sofrem em ONGs e abrigo por não ter o que comer", disse o noivo Julinho Casares

© Divulgação / Band

Folhapress
24/09/2025 16:36 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

Festa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lara Silva, filha de Faustão, e o apresentador Julinho Casares oficializaram a união no sábado (20), em uma cerimônia intimista na casa da família, em São Paulo. Em vez de lista de presentes, os noivos pediram que os convidados levassem sacos de ração para cães e gatos.

 

A escolha foi divulgada nesta quarta (24) nas redes sociais do casal. Eles publicaram um vídeo agradecendo as contribuições e explicou que as rações serão encaminhadas a ONGs e abrigos de animais. "A gente ama a causa animal e os bichinhos. Nós pedimos para ajudar muitos cães e gatos que sofrem em ONGs e abrigo por não ter o que comer. Essa é nossa pequena contribuição no momento mais importante da nossa vida", disse o noivo.

"É o nosso jeito de espalhar a alegria do casamento para uma causa importante", complementou Lara na publicação.

Os animais do casal estiveram presentes na celebração, inclusive um dos cachorros foi responsável por levar as alianças até o altar. O evento também contou com a entrada de Lara ao altar ao lado do pai.

