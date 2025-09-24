Fernanda Montenegro diz que Lula 'honrou o nosso Brasil' na Assembleia Geral da ONU

© <p>Tv Globo / Divulgação</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Montenegro publicou um story agradecendo ao presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva por seu discurso na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que aconteceu nesta terça-feira (23).

"Presidente Lula, o senhor dignificou, o senhor honrou o nosso Brasil ao pronunciar seu extraordinário discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU. Como brasileira, agradeço", postou a atriz em seu Instagram.

Durante o evento, Lula fez críticas ao presidente americano Donald Trump, condenou o "genocídio em Gaza" e defendeu um maior protagonismo do Sul Global, do qual o Brasil faz parte, em decisões internacionais.

"Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas", disse Lula em seu discurso.

"Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais, e cerceiam a imprensa."