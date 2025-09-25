'Nunca vou cancelar a J.K. Rowling', diz Emma Watson

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emma Watson, 35, falou sobre sua relação ambígua com J.K. Rowling, 60. Em entrevista a um podcast britânico nesta quarta-feira (24), a atriz disse não ter intenção de cancelar a autora de "Harry Potter" e nem de apagar tudo o que viveu como protagonista da saga no cinema.

Criadora de um dos maiores ícones da literatura infantil da virada do século, J.K. Rowling já se manifestou publicamente contra pessoas trans em diversas ocasiões. O posicionamento afastou a escritora de fãs e de dois velhos amigos -Emma e Daniel Radcliffe.

Em 2020, os dois atores se manifestaram contra uma fala transfóbica da escritora. Em março de 2025, Rowling escreveu no X que seu desentendimento com os artistas impactou negativamente em suas impressões sobre os filmes da saga. Em junho deste ano, a autora comemorou uma decisão da Suprema Corte britânica sobre a definição de gênero baseada no sexo biológico.

No podcast, conduzido pelo escritor Jay Shetty, Emma disse que nunca teve abertura para conversar com a autora sobre o assunto.

"Eu não acredito que, tendo a experiência que eu tenho e o amor, apoio e visibilidade que eu carrego, que eu não possa ter carinho por Jo, pela pessoa com quem vivi experiências pessoais", falou Emma. "Não acredito que uma coisa anula a outra, que eu não possa guardar e celebrar minha experiência particular com ela."

Ao lado de Daniel Radcliffe e Rupert Grint, a atriz protagonizou os filmes da franquia "Harry Potter" entre 2001 e 2011. Ela tinha apenas 11 anos quando gravou o primeiro filme. Rowling trabalhou como produtora e roteirista dos longas e era figura presente nos sets.

"Acho que meu desejo mais profundo é que as pessoas que não concordarem comigo possam me amar e que eu possa amar pessoas com quem não necessariamente compartilho da mesma opinião. No mundo atual, parece que descartarmos as pessoas. Acho isso errado. Ninguém é descartável. Todo mundo deve ser tratado com dignidade e respeito", continuou Emma.

"Acho que o mais triste de tudo é que nunca houve uma conversa", completou a atriz. "Estou aberta ao diálogo, mas não quero dizer nada que possa alimentar um debate tóxico. E é por isso que não comento", resumiu.

A atriz lembrou ainda das "palavras de firmeza, encorajamento e gentileza" que a escritora tinha com ela quando criança. Ela diz que considera a oportunidade de ter vivido a personagem Hermione Granger "praticamente inédita na história da literatura britânica".

"Não existe um mundo no qual eu possa cancelá-la ou cancelar tudo o que eu vivi", diz. "Eu posso amá-la, eu posso saber que ela me amou, posso ser imensamente grata a ela e mesmo assim saber que existe essa questão. O que ela fez não pode ser tirado de mim."