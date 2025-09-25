Notícias ao Minuto
Procurar

Romário tem pane seca em carro de luxo e é salvo por motociclista

Romário teve um problema com seu carro e foi salvo por um motociclista que passava pela via onde o ex-jogador estava

Romário tem pane seca em carro de luxo e é salvo por motociclista

© Marcos Oliveira/Agência Senado

Folhapress
25/09/2025 09:30 ‧ há 29 minutos por Folhapress

Fama

Tensão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Romário protagonizou uma situação inusitada na última terça-feira (23). O senador ficou parado em uma rua da Barra da Tijuca, no Rio, devido a uma pane seca em seu carro.

 

O ex-jogador foi salvo por um motociclista que passava pela via e buscou um galão de combustível para Romário.

Enquanto abastecia o tanque do automóvel com o galão, o senador (PL-RJ) foi filmado por um transeunte, que publicou o vídeo no Instagram.

A cena viralizou nas redes sociais e o próprio ex-jogador repostou o vídeo. "Galera não perdoa. Saco vazio não pára em pé e carro sem combustível não anda. Na minha vez é fod*", escreveu.

Fãs do jogador brincaram com a situação. "Deu mole, Baixo", escreveu um seguidor. "Se tá ruim para você, imagina para mim", brincou outro. "Acontece nas melhores famílias", consolou outro.

A Fazenda 17: Carol, Fabiano e Gabily estão na roça

A Fazenda 17: Carol, Fabiano e Gabily estão na roça

Carol Lekker acabou indicada pela então fazendeira Rayane e vetada da prova por Gabily

Folhapress | 08:45 - 25/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Carlinhos Novaes

Cantor gospel Carlinhos Novaes morre aos 65 anos vítima de câncer

2

fama

Todo mundo odeia o Chris

Ex-ator da Nickelodeon Tylor Chase é visto vivendo como sem-teto nos EUA

3

fama

Realeza britânica

Rei Charles III e William divididos após escândalo com Sarah Ferguson

4

fama

Violência

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

5

fama

Celebridades

Famosos que foram ameaçados de morte

6

fama

Reality Show

A Fazenda 17: Carol, Fabiano e Gabily estão na roça

7

fama

SELTON-MELLO

Selton Mello é anunciado no elenco de mais um filme internacional

8

fama

Relato

Priscilla Presley diz que Elvis quis contratar assassino para matar seu ex

9

fama

Família

Rihanna anuncia nome da terceira bebê, nascida em 13 de setembro

10

fama

Redes Sociais

Gabriela Duarte se desculpa após repostar vídeo chamando Caetano, Gil e Chico de decadentes