Romário tem pane seca em carro de luxo e é salvo por motociclista

© Marcos Oliveira/Agência Senado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Romário protagonizou uma situação inusitada na última terça-feira (23). O senador ficou parado em uma rua da Barra da Tijuca, no Rio, devido a uma pane seca em seu carro.

O ex-jogador foi salvo por um motociclista que passava pela via e buscou um galão de combustível para Romário.

Enquanto abastecia o tanque do automóvel com o galão, o senador (PL-RJ) foi filmado por um transeunte, que publicou o vídeo no Instagram.

A cena viralizou nas redes sociais e o próprio ex-jogador repostou o vídeo. "Galera não perdoa. Saco vazio não pára em pé e carro sem combustível não anda. Na minha vez é fod*", escreveu.

Fãs do jogador brincaram com a situação. "Deu mole, Baixo", escreveu um seguidor. "Se tá ruim para você, imagina para mim", brincou outro. "Acontece nas melhores famílias", consolou outro.