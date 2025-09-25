Notícias ao Minuto
Procurar

Atores revelam seus melhores e piores beijos em cena

E eles não são exatamente o que a gente espera!

Anterior Seguinte
Galeria

32 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto
25/09/2025 10:30 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Fama

Ficção

Muitas das cenas românticas de filmes e séries parecem incríveis, no entanto, nos bastidores a história é outra... Dar um beijo em um colega de trabalho com uma enorme equipe de filmagem à sua volta, pedindo para repetir as tomadas, não é bem algo íntimo e espontâneo. Contudo, alguns atores revelam que tiveram ótimas experiências e já elogiaram publicamente os parceiros da ficção. Mas já houve estrelas que também relataram beijos ruins, seja por causa de mau hálito ou outros imprevistos que vieram à tona durante as filmagens.

Curioso para saber mais sobre os piores e melhores beijos das estrelas? Clique na galeria e surpreenda-se!

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Carlinhos Novaes

Cantor gospel Carlinhos Novaes morre aos 65 anos vítima de câncer

2

fama

Todo mundo odeia o Chris

Ex-ator da Nickelodeon Tylor Chase é visto vivendo como sem-teto nos EUA

3

fama

Realeza britânica

Rei Charles III e William divididos após escândalo com Sarah Ferguson

4

fama

Luto

'Ser forte é a única opção', diz Li Martins após morte do marido, JP Mantovani

5

fama

Tensão

Romário tem pane seca em carro de luxo e é salvo por motociclista

6

fama

Violência

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

7

fama

Novela

Cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' é gravada em Copacabana

8

fama

Ficção

Atores revelam seus melhores e piores beijos em cena

9

fama

ONU

Fernanda Montenegro diz que Lula 'honrou o nosso Brasil' na Assembleia Geral da ONU

10

fama

Redes Sociais

Gabriela Duarte se desculpa após repostar vídeo chamando Caetano, Gil e Chico de decadentes