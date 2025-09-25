Ex-ator da Nickelodeon Tylor Chase é visto vivendo como sem-teto nos EUA

Notícias ao Minuto
Conhecido pelo papel em Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, Tylor Chase, de 36 anos, foi flagrado em situação de rua na Califórnia. A repercussão gerou vaquinha online, mas a mãe do ator pediu cautela e alertou sobre sua necessidade de acompanhamento médico

25/09/2025 07:20 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

O ator Tylor Chase, de 36 anos, que ficou conhecido por interpretar Martin na série da Nickelodeon Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, foi visto recentemente vivendo em situação de rua em Riverside, na Califórnia. O registro foi feito pela influenciadora digital Lethal Lalli, que publicou no TikTok imagens mostrando o ex-astro teen bastante magro e abatido, acompanhado de outras pessoas em condição semelhante.

 

No vídeo, Chase se identifica e afirma fazer parte de um movimento religioso. A repercussão levou internautas a pedirem uma vaquinha online organizada por Lalli, que arrecadou cerca de US$ 1.207 (aproximadamente R$ 6,4 mil). Porém, a mãe do ator entrou em contato com a influenciadora pedindo que não entregasse o dinheiro diretamente ao filho.

Segundo ela, Chase não consegue administrar sozinho recursos financeiros nem sua medicação. “Obrigada pelo esforço, mas dinheiro não ajudaria ele. Já comprei diversos celulares, mas ele perde em poucos dias. Ele é um menino doce, mas precisa de ajuda médica”, afirmou.

Lalli explicou que iria cancelar as doações, mas manifestou o desejo de encontrar uma forma segura de direcionar os valores já arrecadados. A mãe do ator agradeceu a iniciativa, reforçando que a prioridade deveria ser o acompanhamento médico.

Nascido em 1989, no Arizona, Chase não era visto publicamente desde 2021, quando deixou de atualizar o canal que mantinha no YouTube. Além de sua participação em Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, ele também fez pequenas aparições em séries como Todo Mundo Odeia o Chris.

