Cantor gospel Carlinhos Novaes morre aos 65 anos vítima de câncer

O pastor e cantor gospel Carlinhos Novaes, conhecido por sucessos dos anos 1990 como Águas Passadas e Joia de Deus, morreu em Vitória da Conquista (BA) aos 65 anos, vítima de câncer no intestino. O artista deixa esposa, duas filhas e grande legado na música cristã

25/09/2025 07:34 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Carlinhos Novaes

O pastor e cantor gospel Carlinhos Novaes morreu na noite de terça-feira, 24, aos 65 anos, em decorrência de um câncer de intestino. A informação foi confirmada pela prefeitura de Vitória da Conquista (BA), que divulgou uma nota de pesar destacando sua importância para a música gospel brasileira.

 

Carlinhos ganhou notoriedade na década de 1990, quando lançou sucessos que marcaram o cenário evangélico, como Águas Passadas, Joia de Deus e Brilhante. Sua trajetória deixou forte impacto entre fiéis e admiradores da música cristã.

Na nota, a prefeitura ressaltou que Carlinhos deixa esposa, duas filhas, familiares e uma grande comunidade evangélica enlutada. “O sentimento é de perda, mas também de gratidão por tudo o que ele representou”, declarou a administração municipal.

O corpo do cantor foi velado na Igreja Batista Betel, em Vitória da Conquista, e sepultado na manhã desta quinta-feira, 25, no Cemitério da Saudade.

