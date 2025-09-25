A Fazenda 17: Carol, Fabiano e Gabily estão na roça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira roça de A Fazenda 17 está formada. A ex-infiltrada Carol Lekker, o pai de Viih Tube, Fabiano Moraes e a funkeira Gabily estão disputando os votos do público.
Carol Lekker, que era inicialmente infiltrada no reality e teria sua participação encerrada na última terça-feira (23), acabou se tornando participante oficial após campanha dos telespectadores. Na mesma noite, porém, acabou indicada pela então fazendeira Rayane e vetada da prova por Gabily.
Já Fabiano Moraes foi para a roça pela casa, com 16 votos dos colegas. O pai de Viih Tube disputou a prova do fazendeiro contra Dudu Camargo e Gabily, mas perdeu para Dudu. Gabily foi para a roça pela dinâmica Resta Um.