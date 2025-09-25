Notícias ao Minuto
Procurar

A Fazenda 17: Carol, Fabiano e Gabily estão na roça

Carol Lekker acabou indicada pela então fazendeira Rayane e vetada da prova por Gabily

A Fazenda 17: Carol, Fabiano e Gabily estão na roça

© Reprodução

Folhapress
25/09/2025 08:45 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Reality Show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira roça de A Fazenda 17 está formada. A ex-infiltrada Carol Lekker, o pai de Viih Tube, Fabiano Moraes e a funkeira Gabily estão disputando os votos do público.

 

Carol Lekker, que era inicialmente infiltrada no reality e teria sua participação encerrada na última terça-feira (23), acabou se tornando participante oficial após campanha dos telespectadores. Na mesma noite, porém, acabou indicada pela então fazendeira Rayane e vetada da prova por Gabily.

Já Fabiano Moraes foi para a roça pela casa, com 16 votos dos colegas. O pai de Viih Tube disputou a prova do fazendeiro contra Dudu Camargo e Gabily, mas perdeu para Dudu. Gabily foi para a roça pela dinâmica Resta Um.

Ex-ator da Nickelodeon Tylor Chase é visto vivendo como sem-teto nos EUA

Ex-ator da Nickelodeon Tylor Chase é visto vivendo como sem-teto nos EUA

Conhecido pelo papel em Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, Tylor Chase, de 36 anos, foi flagrado em situação de rua na Califórnia. A repercussão gerou vaquinha online, mas a mãe do ator pediu cautela e alertou sobre sua necessidade de acompanhamento médico

Notícias ao Minuto | 07:20 - 25/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Carlinhos Novaes

Cantor gospel Carlinhos Novaes morre aos 65 anos vítima de câncer

2

fama

Todo mundo odeia o Chris

Ex-ator da Nickelodeon Tylor Chase é visto vivendo como sem-teto nos EUA

3

fama

Realeza britânica

Rei Charles III e William divididos após escândalo com Sarah Ferguson

4

fama

Violência

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

5

fama

Celebridades

Famosos que foram ameaçados de morte

6

fama

Reality Show

A Fazenda 17: Carol, Fabiano e Gabily estão na roça

7

fama

SELTON-MELLO

Selton Mello é anunciado no elenco de mais um filme internacional

8

fama

Relato

Priscilla Presley diz que Elvis quis contratar assassino para matar seu ex

9

fama

Família

Rihanna anuncia nome da terceira bebê, nascida em 13 de setembro

10

fama

Redes Sociais

Gabriela Duarte se desculpa após repostar vídeo chamando Caetano, Gil e Chico de decadentes