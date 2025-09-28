Notícias ao Minuto
Famosos que pediram desculpas por seus papéis

Há muito arrependimento entre eles

Enquanto vamos evoluindo enquanto sociedade, as pessoas se tornam mais conscientes do "branqueamento" que ocorre em Hollywood. Atores brancos são escalados para interpretar personagens de outras raças, e artistas cisgêneros são escolhidos para viver os poucos personagens trans que vemos em nossas telas. Isto significa que muitas estrelas assumiram os papéis daqueles cujas vozes foram silenciadas há muito tempo. Além disso, alguns atores expressaram arrependimento por terem trabalhado com um certo diretor que foi acusado de abuso s-xual. Ainda falta um longo caminho, mas muitos famosos vêm percebendo que não se encaixavam em alguns papéis que defenderam e que o certo seria não terem aceito esses papéis.

 

Arrependidos, alguns atores pediram desculpas públicas pelos personagens que viveram. Clique na galeria.

