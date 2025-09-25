'Ser forte é a única opção', diz Li Martins após morte do marido, JP Mantovani

© Reprodução / Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Li Martins, 41, voltou a se manifestar nas redes sociais após a morte do marido, JP Mantovani, vítima de um acidente de moto em São Paulo.

O QUE ACONTECEU

Ex-Rouge compartilhou reflexão sobre seguir em frente, apesar da dor. "Ser forte não é uma escolha, muitas vezes é a única opção", publicou a cantora, nesta quinta-feira (25), no Instagram.

Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio para assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações. Li Martins, em publicação no domingo (21)

Modelo colidiu com sua motocicleta, uma Harley Davidson, contra um caminhão de limpeza urbana que estava estacionado na faixa da esquerda da pista central. O acidente aconteceu na madrugada de domingo (21).

Ele morreu no local, segundo informou a Polícia Militar em contato com a reportagem de Splash. Apesar das informações iniciais, a investigação policial ainda precisa elucidar pontos cruciais para determinar as circunstâncias exatas da morte de JP.