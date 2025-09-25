Cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' é gravada em Copacabana

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite de quarta-feira (24), o icônico Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio, foi palco de uma das sequências mais aguardadas da TV: A gravação da cena da morte de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, em "Vale Tudo".

A novela de Manuela Dias entrou em sua reta final e se despede do público em outubro, quando dará lugar a "Três Graças".

As imagens dos bastidores mostram o corpo da personagem sendo retirado em uma maca, dentro de um saco preto, pelos profissionais do Corpo de Bombeiros. A cena se passa logo após a vilã ser baleada enquanto dirige pelas ruas do Rio de Janeiro. No entanto, o autor do disparo, peça central do mistério, continuará sendo mantido em segredo.

Na trama, Odete já estará casada com César Ribeiro (Cauã Reymond), que descobre ter herdado 50% da TCA, companhia aérea da empresária. O suspense em torno do atentado promete mobilizar o público, assim como aconteceu na versão original, exibida em 1988.

A lista de suspeitos não será pequena. Marco Aurélio (Alexandre Nero), por exemplo, surgirá revoltado com as atitudes da magnata, e Leila (Carolina Dieckmann) encontrará uma arma entre os pertences dele. Ao mesmo tempo, Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara (Samantha Jones) formam uma aliança perigosa: ambas sabem que Leonardo Roitman (Guilherme Magon), filho de Odete dado como morto em um acidente, está vivo. Para elas, a morte da poderosa pode significar acesso à fortuna da família.