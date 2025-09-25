Notícias ao Minuto
Procurar

Cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' é gravada em Copacabana

A novela acaba em outubro, quando dará lugar a "Três Graças"; veja a lista de suspeitos pela morte da vilã!

Cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' é gravada em Copacabana

© Reprodução / TV Globo

Folhapress
25/09/2025 12:30 ‧ há 17 minutos por Folhapress

Fama

Novela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite de quarta-feira (24), o icônico Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio, foi palco de uma das sequências mais aguardadas da TV: A gravação da cena da morte de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, em "Vale Tudo".

 

A novela de Manuela Dias entrou em sua reta final e se despede do público em outubro, quando dará lugar a "Três Graças".

As imagens dos bastidores mostram o corpo da personagem sendo retirado em uma maca, dentro de um saco preto, pelos profissionais do Corpo de Bombeiros. A cena se passa logo após a vilã ser baleada enquanto dirige pelas ruas do Rio de Janeiro. No entanto, o autor do disparo, peça central do mistério, continuará sendo mantido em segredo.

Na trama, Odete já estará casada com César Ribeiro (Cauã Reymond), que descobre ter herdado 50% da TCA, companhia aérea da empresária. O suspense em torno do atentado promete mobilizar o público, assim como aconteceu na versão original, exibida em 1988.

A lista de suspeitos não será pequena. Marco Aurélio (Alexandre Nero), por exemplo, surgirá revoltado com as atitudes da magnata, e Leila (Carolina Dieckmann) encontrará uma arma entre os pertences dele. Ao mesmo tempo, Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara (Samantha Jones) formam uma aliança perigosa: ambas sabem que Leonardo Roitman (Guilherme Magon), filho de Odete dado como morto em um acidente, está vivo. Para elas, a morte da poderosa pode significar acesso à fortuna da família.

'Ser forte é a única opção', diz Li Martins após morte do marido, JP Mantovani

'Ser forte é a única opção', diz Li Martins após morte do marido, JP Mantovani

JP Mantovani morreu após colidir com sua motocicleta, uma Harley Davidson, contra um caminhão de limpeza urbana que estava estacionado

Folhapress | 11:30 - 25/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Carlinhos Novaes

Cantor gospel Carlinhos Novaes morre aos 65 anos vítima de câncer

2

fama

Todo mundo odeia o Chris

Ex-ator da Nickelodeon Tylor Chase é visto vivendo como sem-teto nos EUA

3

fama

Realeza britânica

Rei Charles III e William divididos após escândalo com Sarah Ferguson

4

fama

Luto

'Ser forte é a única opção', diz Li Martins após morte do marido, JP Mantovani

5

fama

Tensão

Romário tem pane seca em carro de luxo e é salvo por motociclista

6

fama

Violência

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

7

fama

Novela

Cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' é gravada em Copacabana

8

fama

Ficção

Atores revelam seus melhores e piores beijos em cena

9

fama

ONU

Fernanda Montenegro diz que Lula 'honrou o nosso Brasil' na Assembleia Geral da ONU

10

fama

Redes Sociais

Gabriela Duarte se desculpa após repostar vídeo chamando Caetano, Gil e Chico de decadentes