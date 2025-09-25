Notícias ao Minuto
Procurar

Grosseiros? Famosos que perderam a paciência com os fãs

Situações em que essas celebridades foram grosseiras com seus fãs

Anterior Seguinte
Galeria

34 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto
25/09/2025 14:30 ‧ há 48 minutos por Notícias Ao Minuto

Fama

Celebridades

A pressão de estar constantemente sob os holofotes pode fazer com que as estrelas tenham sérios acessos de raiva. Mesmo sabendo que são figuras públicas, alguns famosos não se controlaram em certos momentos e tiveram ataques de fúria ou foram grosseiros com as pessoas. Fãs tentando tirar fotos ou pedir autógrafos às vezes são suficientes para provocar uma reação estupidamente rude dessas estrelas. Estarão essas personalidades no direito de surtarem? Depende da situação...

Na galeria, veja quando as celebridades explodiram com seus fãs.

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Tensão

Romário tem pane seca em carro de luxo e é salvo por motociclista

2

fama

Carlinhos Novaes

Cantor gospel Carlinhos Novaes morre aos 65 anos vítima de câncer

3

fama

Todo mundo odeia o Chris

Ex-ator da Nickelodeon Tylor Chase é visto vivendo como sem-teto nos EUA

4

fama

Luto

'Ser forte é a única opção', diz Li Martins após morte do marido, JP Mantovani

5

fama

Realeza britânica

Rei Charles III e William divididos após escândalo com Sarah Ferguson

6

fama

Celebridades

Grosseiros? Famosos que perderam a paciência com os fãs

7

fama

LGBTQIA+

'Nunca vou cancelar a J.K. Rowling', diz Emma Watson

8

fama

Novela

Cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' é gravada em Copacabana

9

fama

Justiça

Trump sugere processar ABC após retorno de Jimmy Kimmel

10

fama

Reality Show

A Fazenda 17: Carol, Fabiano e Gabily estão na roça