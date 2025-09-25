Notícias ao Minuto
Procurar

Jimmy Kimmel Live alcança audiência histórica após suspensão

O talk show registrou 6,3 milhões de espectadores em sua primeira exibição após um período suspenso

Jimmy Kimmel Live alcança audiência histórica após suspensão

© <p>Getty Images</p>

Folhapress
25/09/2025 20:00 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Televisão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Jimmy Kimmel Live marcou seu retorno à televisão com recorde em audiência na terça-feira (23). A atração registrou 6,3 milhões de espectadores em sua primeira exibição após um período suspenso. O número supera todas as edições convencionais desde a estreia do talk-show americano, exibido pela ABC (American Broadcasting Company). O episódio se destacou, ficando atrás apenas de dois especiais: um exibido após o Super Bowl de 2006 e outro após o Oscar de 2014.

 

Apesar do recorde, o alcance poderia ter sido ainda maior. É que o programa não foi exibido em cerca de 23% dos lares americanos devido à ausência de transmissão pelas redes Nexstar e Sinclair, que continuam não exibindo o talk show apresentado por Jimmy Kimmel.

Durante a transmissão, Kimmel abordou a polêmica que levou à suspensão temporária do programa. De forma séria, o apresentador afirmou que nunca teve a intenção de fazer piadas sobre o assassinato de um jovem e que não atribui culpa a nenhum grupo específico. "Entendo que, para alguns, isso não tenha ficado claro. Peço desculpas pela confusão e prometo ser mais cuidadoso no futuro", declarou.

Trump sugere processar ABC após retorno de Jimmy Kimmel

Trump sugere processar ABC após retorno de Jimmy Kimmel

O programa Jimmy Kimmel Live! tinha sido suspenso após seu apresentador afirmar que pessoas alinhadas ao movimento MAGA ("Make America Great Again"), liderado por Donald Trump, estavam "fazendo de tudo para tirar proveito político" da morte de Charlie Kirk

Folhapress | 15:24 - 24/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Carlinhos Novaes

Cantor gospel Carlinhos Novaes morre aos 65 anos vítima de câncer

2

fama

Todo mundo odeia o Chris

Ex-ator da Nickelodeon Tylor Chase é visto vivendo como sem-teto nos EUA

3

fama

Relacionamento

Giulia Be confirma Trump e Lula em casamento com Conor Kennedy

4

fama

Realeza britânica

Rei Charles III e William divididos após escândalo com Sarah Ferguson

5

fama

Tensão

Romário tem pane seca em carro de luxo e é salvo por motociclista

6

fama

Saúde

Evaristo Costa revela constrangimento em avião devido a doença rara

7

fama

Luto

'Ser forte é a única opção', diz Li Martins após morte do marido, JP Mantovani

8

fama

Relato

Priscilla Presley diz que Elvis quis contratar assassino para matar seu ex

9

fama

Novela

Cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' é gravada em Copacabana

10

fama

LGBTQIA+

'Nunca vou cancelar a J.K. Rowling', diz Emma Watson