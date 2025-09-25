Jimmy Kimmel Live alcança audiência histórica após suspensão

© <p>Getty Images</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Jimmy Kimmel Live marcou seu retorno à televisão com recorde em audiência na terça-feira (23). A atração registrou 6,3 milhões de espectadores em sua primeira exibição após um período suspenso. O número supera todas as edições convencionais desde a estreia do talk-show americano, exibido pela ABC (American Broadcasting Company). O episódio se destacou, ficando atrás apenas de dois especiais: um exibido após o Super Bowl de 2006 e outro após o Oscar de 2014.

Apesar do recorde, o alcance poderia ter sido ainda maior. É que o programa não foi exibido em cerca de 23% dos lares americanos devido à ausência de transmissão pelas redes Nexstar e Sinclair, que continuam não exibindo o talk show apresentado por Jimmy Kimmel.

Durante a transmissão, Kimmel abordou a polêmica que levou à suspensão temporária do programa. De forma séria, o apresentador afirmou que nunca teve a intenção de fazer piadas sobre o assassinato de um jovem e que não atribui culpa a nenhum grupo específico. "Entendo que, para alguns, isso não tenha ficado claro. Peço desculpas pela confusão e prometo ser mais cuidadoso no futuro", declarou.