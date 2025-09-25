Giulia Be confirma Trump e Lula em casamento com Conor Kennedy

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano Donald Trump podem se encontrar, agora em um ambiente festivo, no Brasil, em 2026. Os dois estão na lista de convidados para o casamento da cantora brasileira Giulia Be com o ativista americano Conor Kennedy.

Conor é filho do advogado Robert Kennedy Jr. (conhecido como RFK Jr.), indicado por Trump para a Secretaria de Saúde dos EUA, cargo equivalente ao de ministro no Brasil. Ele é também sobrinho-neto do ex-presidente americano John F. Kennedy (JFK).

Giulia é filha do empresário e suplente de senador Paulo Marinho e de Adriana Marinho, que gerencia a carreira da artista e está cuidando dos detalhes da festa, inicialmente marcada para novembro deste ano. Ela foi adiada para junho, já que a artista decidiu priorizar o lançamento de seu novo álbum.

"Se tem Trump, vai ter Lula também", brincou a cantora em entrevista ao UOL, relembrando o apoio que declarou ao petista durante a eleição de 2022.

O casamento pode marcar o reencontro entre os dois presidentes, talvez numa nova fase da relação entre os mandatários. Durante a Assembleia-Geral da ONU, na terça-feira (23), em Nova York, eles trocaram cumprimentos rápidos e amistosos, após meses de tensão diplomática -um contraste com o histórico de atritos entre os governos.

Na ocasião, Trump chegou a dizer que havia uma "excelente química" com Lula. A possibilidade de ambos participarem da cerimônia de Giulia Be, em um contexto muito diferente do habitual, dá ainda mais peso ao evento.

A união será realizada em São Paulo, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, com festa no hotel Rosewood, na região da avenida Paulista. A escolha da data não foi por acaso: 29 de novembro, em pleno feriado de Ação de Graças, o que deve facilitar a vinda de parte dos 600 convidados esperados dos Estados Unidos.

A preparação da cerimônia mistura tradições brasileiras e americanas. Giulia contou que encomendou uma estátua da Virgem Maria com mais de dois metros de altura, "maior que o Conor, que já tem quase essa altura", disse aos risos. Já o noivo fez questão de manter uma tradição de seu país: os longos discursos durante a festa. "É muito tradicional do casamento americano ter muitos discursos", explicou.

A mesa de doces típica das festas brasileiras não ficará de fora. "Ele está muito animado para ver o que é uma mesa de doces de verdade, que eu falei que os americanos não sabem o que é", completou a cantora em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, em fevereiro deste ano.

Outro detalhe já definido é o vestido da noiva, que será assinado pela grife Ralph Lauren. A cerimônia terá ainda 15 padrinhos. Um deles pode ser Patrick Schwarzenegger, de "White Lotus" primo do noivo, e filho de Arnold Schwarzenegger e Maria Kennedy Shriver.

Giulia e Conor se conheceram virtualmente em 2021 e iniciaram o relacionamento à distância. O noivado foi oficializado em agosto do ano passado.

