Anitta revela critérios para parcerias e diz que escolha não é 'leilão' por dinheiro

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta revelou como orienta e escolhe suas parcerias durante conversa com a imprensa para falar sobre seu lado empresária durante o Mercado Livre Experiência 2025, em São Paulo. "Não é um leilão", afirmou.

Ela disse que só troca de marca quando existe um motivo real e que prefere vínculos longos, com projeto, entrega e coerência com a própria imagem e não o ganho monetário. "Erro é quando o artista ou influenciador faz algo só pelo dinheiro e nem sabe o que está fazendo", disse a cantora.

Anitta usou o "Estrela da Casa" como exemplo de parceria com sentido. Ela contou que já acompanhava o programa, assistiu às apresentações ao vivo, mapeou o que levar e entrou preparada. A participação, segundo ela, "rendeu" porque partiu de afinidade real com o conteúdo. Também afirmou que qualquer um que deseja fazer parcerias precisa se dedicar a estudar as marcas ou conteúdos para criar algo com relevância verdadeira para seu público.

Sobre marcas, a cantora também disse que tem um processo com checagem de posicionamento que seja alinhado com seu público. A lógica é sempre a mesma: o público precisa ganhar, o parceiro precisa ganhar e ela também -na mesma medida.

A cantora também reforçou seu papel como a própria empresária. Ela conduz as decisões comerciais da sua marca, freia quando precisa e escolhe onde coloca energia. "Estou amando ficar parada. Trabalhei na expectativa de um dia poder não fazer nada. É meu momento de ficar de boa", disse.

Apesar de dizer estar em um momento de mais calma, Anitta comentou que os planos para os Ensaios da Anitta já estão em andamento. Ela comentou sobre o crescimento do projeto como case de aprendizado, indo de prejuízo financeiro a um grande sucesso.

"Perdemos muito dinheiro no começo", afirmou. "Nos anos seguinte empatamos. Só depois virou essa coisa grandiosa", contou. Para 2025, ela dá o spoiler: os ensaios avançam para outras cidades e devem ir pela primeira vez para o Norte do Brasil.