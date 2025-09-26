Notícias ao Minuto
Rita von Hunty anuncia pausa em seu canal do YouTube por tempo indeterminado

O intérprete de Rita, Guilherme Terreri, explicou que precisa de um tempo para se reconectar com seus estudos e repensar as questões sociais

Folhapress
26/09/2025 18:24 ‧ há 26 minutos por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há dez anos no ar, o canal Tempero Drag, no YouTube, fará uma pausa por tempo indeterminado. Em seu último vídeo, Rita von Hunty apareceu sem montação e sem roteiro para dar o recado aos fãs.

 

O intérprete de Rita, Guilherme Terreri, explicou que precisa de um tempo para se reconectar com seus estudos e repensar as questões sociais. O professor e pesquisador da USP disse ainda que se sente emocionalmente sobrecarregado com o genocídio em Gaza.

Guilherme utiliza Susan Sontag (1933 -2004) para explicar sua urgência de fazer uma pausa. Segundo ele, a escritora americana previu que genocídios e guerras seriam televisionados em tempo real, mas o impacto disso seria ineficaz no ser humano.

"A exposição em tempo real a um genocídio não produziria nos seres humanos o horror necessário para que o genocídio fosse interrompido ou parado, mas produziria a apatia. Produziria algo como o acostumar-se ao absurdo", explica Guilherme.

Em outro trecho, ele se emociona ao dizer que "o que está acontecendo em Gaza é o fim da possibilidade de acreditar nos direitos humanos."

O youtuber brincou sobre seu afastamento da internet, dizendo que depois de dez anos no ar "precisava fazer a JoutJout", ou seja, dar um respiro fora da internet. Ele pediu ainda que os apoiadores de seu canal "revertam esse apoio para os canais de outros camaradas que estão na disputa pela trincheira das ideias", citando Jones Manoel, Carolline Sardá e Chavoso da USP.

Guilherme afirma que continuará trabalhando como professor e pesquisador e participando de palestras, clubes do livro e outros eventos culturais e políticos.

