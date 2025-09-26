Notícias ao Minuto
Rei Charles III e príncipe William reforçam laços na Escócia

Pai e filho desfrutam de momentos reservados em Balmoral, tradição que mantém conversas diretas entre soberano e herdeiro. Enquanto isso, William e Kate planejam mudanças para uma nova residência, buscando mais privacidade e contato com a natureza

© Getty Images

26/09/2025 04:40 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Realeza britânica

O rei Charles III e o príncipe William aproveitaram momentos de pai e filho no Castelo de Balmoral, na Escócia, segundo a imprensa britânica especializada em realeza.

 

O príncipe de Gales viajou de avião para a propriedade real na terça-feira, 23 de setembro, enquanto o monarca foi visto desembarcando no aeroporto no mesmo dia, de acordo com o jornal The Sun.

Este é o terceiro ano consecutivo em que pai e filho passam alguns dias de miniférias juntos, sem a presença de outros membros da família real, em encontros mais reservados para conversas entre herdeiro e soberano. A expectativa é de que Charles III permaneça em Balmoral até o fim de setembro.

No mês anterior, William já havia estado na residência com a princesa Kate e os três filhos, George, Charlotte e Louis.

Charles III, de 76 anos, cumpriu compromissos oficiais no início da semana em Barrow-in-Furness, no norte da Inglaterra. Ele também visitou o histórico Barrow Town Hall, conhecido por sua ligação de mais de 120 anos com a construção de submarinos britânicos. Antes disso, recebeu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump, em visita oficial ao Reino Unido.

Enquanto isso, William e Kate se preparam para uma mudança de residência. Atualmente, a família vive em Windsor, na Adelaide Cottage, uma casa de 1831 com fachada rosa, reformada em 2015. O imóvel possui jardim e escritório, onde os príncipes trabalham. Antes da mudança para Windsor, o casal morava em um apartamento no Palácio de Kensington, em Londres, além do Anmer Hall, em Norfolk.

A mudança, realizada em 2022, foi motivada pela busca de uma vida mais tranquila, com maior contato com a natureza, distante da rotina agitada da capital britânica.

