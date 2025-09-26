Matthew McConaughey relembra morte do pai durante sexo e surpreende fãs

© Getty Images

Matthew McConaughey voltou a comentar uma das histórias mais inusitadas de sua vida: a morte do pai, James Donald McConaughey, que sofreu um ataque cardíaco fatal durante uma relação sexual com sua mãe, Mary Kathlene McCabe, em 1992, aos 62 anos.

O ator já havia relatado o episódio em seu livro de memórias Greenlights (2020), mas trouxe novos detalhes em entrevista ao jornal britânico The Guardian, enquanto promovia sua nova obra, Poems & Prayers. McConaughey lembrou que recebeu a notícia em uma ligação da mãe, que apenas disse que o pai havia partido, sem revelar imediatamente a circunstância. Mais tarde, descobriu que James morreu logo após o casal ter feito sexo naquela manhã.

Segundo o ator, a cena foi marcante até para os paramédicos, que tentaram cobrir o corpo quando o retiraram de casa. Mary, no entanto, insistiu: “Esse é o Big Jim, ele vai sair do jeito que se foi. Não cubram esse homem”.

O jornal destacou ainda que James Donald sempre dizia que gostaria de morrer fazendo amor com a esposa, desejo que acabou se tornando realidade.

Além da lembrança da morte do pai, McConaughey também falou sobre sua vida conjugal com a modelo brasileira Camila Alves, com quem é casado desde 2006 e tem três filhos. O ator revelou que, para ele, um detalhe faz diferença na relação: evitar camas king size.

“Uma cama muito grande afasta o casal. Você vai dormir querendo ficar junto, mas parece que a outra pessoa está a metros de distância”, disse. “Quando mudamos para uma cama queen, ficamos ombro a ombro. Estou dizendo, isso faz bem para o casamento.”