Notícias ao Minuto
Procurar

Matthew McConaughey relembra morte do pai durante sexo e surpreende fãs

Ator contou que James McConaughey morreu de ataque cardíaco em 1992 logo após fazer amor com a esposa. Ele ainda revelou como a mãe reagiu à cena e aproveitou para falar de intimidade no casamento com Camila Alves

Matthew McConaughey relembra morte do pai durante sexo e surpreende fãs

© Getty Images

Notícias ao Minuto
26/09/2025 06:50 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey voltou a comentar uma das histórias mais inusitadas de sua vida: a morte do pai, James Donald McConaughey, que sofreu um ataque cardíaco fatal durante uma relação sexual com sua mãe, Mary Kathlene McCabe, em 1992, aos 62 anos.

 

O ator já havia relatado o episódio em seu livro de memórias Greenlights (2020), mas trouxe novos detalhes em entrevista ao jornal britânico The Guardian, enquanto promovia sua nova obra, Poems & Prayers. McConaughey lembrou que recebeu a notícia em uma ligação da mãe, que apenas disse que o pai havia partido, sem revelar imediatamente a circunstância. Mais tarde, descobriu que James morreu logo após o casal ter feito sexo naquela manhã.

Segundo o ator, a cena foi marcante até para os paramédicos, que tentaram cobrir o corpo quando o retiraram de casa. Mary, no entanto, insistiu: “Esse é o Big Jim, ele vai sair do jeito que se foi. Não cubram esse homem”.

O jornal destacou ainda que James Donald sempre dizia que gostaria de morrer fazendo amor com a esposa, desejo que acabou se tornando realidade.

Além da lembrança da morte do pai, McConaughey também falou sobre sua vida conjugal com a modelo brasileira Camila Alves, com quem é casado desde 2006 e tem três filhos. O ator revelou que, para ele, um detalhe faz diferença na relação: evitar camas king size.

“Uma cama muito grande afasta o casal. Você vai dormir querendo ficar junto, mas parece que a outra pessoa está a metros de distância”, disse. “Quando mudamos para uma cama queen, ficamos ombro a ombro. Estou dizendo, isso faz bem para o casamento.”

Rei Charles III e príncipe William reforçam laços na Escócia

Rei Charles III e príncipe William reforçam laços na Escócia

Pai e filho desfrutam de momentos reservados em Balmoral, tradição que mantém conversas diretas entre soberano e herdeiro. Enquanto isso, William e Kate planejam mudanças para uma nova residência, buscando mais privacidade e contato com a natureza

Notícias ao Minuto | 04:40 - 26/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey relembra morte do pai durante sexo e surpreende fãs

2

fama

Tensão

Romário tem pane seca em carro de luxo e é salvo por motociclista

3

fama

Celebridades

Grosseiros? Famosos que perderam a paciência com os fãs

4

fama

Saúde

Evaristo Costa revela constrangimento em avião devido a doença rara

5

fama

Realeza britânica

Rei Charles III e príncipe William reforçam laços na Escócia

6

fama

Novela

Cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' é gravada em Copacabana

7

fama

Luto

'Ser forte é a única opção', diz Li Martins após morte do marido, JP Mantovani

8

fama

Ficção

Atores revelam seus melhores e piores beijos em cena

9

fama

Relacionamento

Giulia Be confirma Trump e Lula em casamento com Conor Kennedy

10

fama

LGBTQIA+

'Nunca vou cancelar a J.K. Rowling', diz Emma Watson