Gabily é a primeira eliminada de A Fazenda 17

Os participantes Carol Lekker e Fabiano Moraes foram os escolhidos para ficar no jogo por mais uma semana

© Reprodução / Instagram

Folhapress
26/09/2025 14:36 ‧ há 40 minutos por Folhapress

Fama

Reality Show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A funkeira Gabily foi a primeira eliminada de A Fazenda 17, nesta quinta-feira (25). A carioca foi a menos votada pelo público para permanecer no reality.

 

Carol Lekker e Fabiano Moraes foram os escolhidos para ficar no jogo por mais uma semana.

Carol, que era uma das infiltradas e teria sua participação encerrada na última terça-feira (23), acabou se tornando participante oficial após uma campanha dos telespectadores. Na mesma noite, porém, foi indicada à roça pela então fazendeira Rayane e vetada da prova por Gabily.

Já Fabiano Moraes foi para a roça pela casa, com 16 votos dos colegas. O pai de Viih Tube disputou a prova do fazendeiro contra Dudu Camargo e Gabily, mas perdeu para Dudu. Gabily foi para a roça pela dinâmica Resta Um.

QUEM É GABILY

Gabily tem 29 anos e já teve um affair com Neymar. Ela também acusou Anitta de plágio. O caso veio à tona em 2022, após Anitta lançar uma música em parceria com o jogo Free Fire. "As pessoas pegam a sua ideia na cara de pau e te passam para trás sem dó. Isso só me confirma que a errada nunca fui eu", disse Gabily em entrevistas na época.

"Sempre respeitei, sempre vou respeitar muito o que a Anitta significa para mim. Mas a gente teve um desencontro por conta de um projeto que eu cheguei a falar por alto na internet, antes de conversar com ela no WhatsApp", explicou.

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa rompeu um tendão no joelho durante apresentação na Dança dos Famosos e foi levada ao hospital. Ainda sem previsão de recuperação, a influenciadora não sabe se continuará na competição. Nas redes, publicou vídeo mancando, mas disse estar feliz com sua trajetória

Folhapress | 12:00 - 26/09/2025

