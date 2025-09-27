Por que essas famosas removeram silicones e preenchimentos?

© <p>Getty Images/TV Globo</p>

Há muita pressão sobre as mulheres para que tenham uma determinada aparência, e isso já acontece há séculos. Com a tecnologia moderna, no entanto, o corpo "ideal" de muitas pessoas se tornou mais acessível por meio de cirurgias plásticas ou injeções. Mas esses procedimentos podem ser bastante perigosos. É por isso que muitas estrelas decidiram remover seus implantes ou preenchimentos para voltar a uma aparência mais natural — uma tendência que tem permitido que mais tipos de beleza prosperem.

Clique para ver quais celebridades removeram seus implantes ou preenchimentos e por quê.

