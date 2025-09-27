Notícias ao Minuto
Procurar

Por que essas famosas removeram silicones e preenchimentos?

Quem disse adeus aos seios maiores e lábios mais carnudos, e por quê?

Anterior Seguinte
Galeria

40 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images/TV Globo</p>

Notícias Ao Minuto Brasil
27/09/2025 13:00 ‧ há 18 minutos por Notícias Ao Minuto Brasil

Fama

Estética

Há muita pressão sobre as mulheres para que tenham uma determinada aparência, e isso já acontece há séculos. Com a tecnologia moderna, no entanto, o corpo "ideal" de muitas pessoas se tornou mais acessível por meio de cirurgias plásticas ou injeções. Mas esses procedimentos podem ser bastante perigosos. É por isso que muitas estrelas decidiram remover seus implantes ou preenchimentos para voltar a uma aparência mais natural — uma tendência que tem permitido que mais tipos de beleza prosperem.

 

Clique para ver quais celebridades removeram seus implantes ou preenchimentos e por quê.

Leia Também: Matheus e Duda dão primeiro beijo de A Fazenda 17

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Cris Pereira

Humorista é condenado a 18 anos de prisão por estuprar filha de 3 anos

2

fama

Separação

Karoline Lima termina namoro e apaga fotos com Léo Pereira das redes

3

fama

Rejane Schumann

Ex-atriz da Globo, Rejane Schumann ganha bolo e vive com gatos após resgate de abandono

4

fama

Hollywood

Famosos que se tornaram milionários ainda na adolescência

5

fama

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos

6

fama

Tragédia

Cantora turca despenca do sexto andar de prédio e morre aos 51 anos

7

fama

granuloma eosinófilo

Sintoma após corte de cabelo levou Safadão a descobrir tumor

8

fama

Redes Sociais

Lembra dele? Ex-ator da Globo exibe plantação de maconha; vídeo

9

fama

A Fazenda

Matheus e Duda dão primeiro beijo de A Fazenda 17

10

fama

Reality Show

Gabily é a primeira eliminada de A Fazenda 17