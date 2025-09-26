Notícias ao Minuto
Emma Watson diz que se afastar da atuação melhorou seus relacionamentos

Emma Watson contou que dar um tempo da atuação ajudou a preservar amizades, fortalecer laços familiares e buscar equilíbrio pessoal. A atriz, que ganhou fama mundial ainda criança em Harry Potter, admite que sentiu medo ao se afastar, mas reconhece que foi a escolha certa

26/09/2025 13:15

Fama

Celebridades

Emma Watson acredita que dar uma pausa na atuação fortaleceu seus relacionamentos. A atriz não atua em um filme desde 'Adoráveis ​​Mulheres' (2019) e afirma que as constantes exigências de ser uma personalidade pública prejudicaram sua vida pessoal. A estrela disse ao Hollywood Authentic que se livrar da pressão para se promover liberou espaço para se reconectar com entes queridos, focar na amizade e na família e encontrar equilíbrio interior. Embora a atriz soubesse que sair de cena era a decisão certa, ela admitiu sentir "muito medo" de ir embora.

 

Esse medo é bem compreensível. Poucas jovens atrizes passaram tanto tempo de suas vidas sob os olhos do público quanto Watson. Ela foi escalada para interpretar Hermione Granger quando tinha apenas nove anos de idade e alcançou a fama como estrela de uma franquia de filmes que durou 10 anos. O mais notável sobre ela é que ela manteve uma imagem tão estável de gentileza, humildade e honestidade ao longo de sua carreira desafiadora.

De fato, a franquia 'Harry Potter' revolucionou o mundo do entretenimento. Em 2001, um jovem bruxo chamado Harry Potter e seus amigos, Hermione Granger e Ron Weasley, estreavam no mundo do cinema. Nascido da imaginação fértil da autora J.K. Rowling, o personagem estrelou oito filmes em uma das sagas de maior sucesso de todos os tempos. Muitos eram crianças quando apareceram pela primeira vez em seus papéis, mas como suas carreiras progrediram após a série? O que eles acabaram fazendo depois? Alguns já estão constituindo famílias! 

Na galeria, veja o antes e depois dos atores infantis de 'Harry Potter'!

Funciona? Famosos que vivem relacionamentos abertos

Funciona? Famosos que vivem relacionamentos abertos

Quando celebridades aproveitam seus relacionamentos dos seus próprios jeitos

Notícias Ao Minuto Brasil | 07:48 - 20/09/2025

