Ex-atriz da Globo, Rejane Schumann ganha bolo e vive com gatos após resgate de abandono

Rejane Schumann, ex-atriz da Globo resgatada em situação de abandono, tem recebido apoio de familiares, doações e cuidados de voluntários. Hoje vive dias mais tranquilos ao lado de seus gatos, enquanto campanhas buscam garantir recursos para ajudá-la a retomar a rotina com dignidade

Ex-atriz da Globo, Rejane Schumann ganha bolo e vive com gatos após resgate de abandono

Folhapress
26/09/2025 09:45 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Rejane Schumann

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Ex-atriz da Globo que foi resgatada de uma situação de abandono, Rejane Schumann tem vivido uma vida mais pacata nas últimas semanas com a ajuda de um familiar e de Deise Falci, ativista que a resgatou no início do mês.

 

Em um vídeo publicado em seu Instagram nos últimos dias, Deise mostrou como está Rejane. A ex-atriz tem ganhado presentes de marcas no Rio Grande do Sul. No início da semana, ela recebeu um bolo de uma empresa.

Além disso, para não se sentir sozinha, Rejane tem continuado vivendo com dois gatos, que são sua companhia. Deise afirmou que Rejane tem dito que tem se cuidado e tomado banho sozinha, mas ainda existe alguma resistência.

"Ela diz que toma banho, se cuida, mas dá pra ver que ela não faz isso sozinha", afirmou. Por fim, Rejane tem recebido doações de almoço e jantar, para recomeçar a vida. Deise iniciará uma campanha nos próximos dias para arrecadar um valor que a ajude em despesas.

COMO FOI RESGATE DE REJANE?

Rejane não tomava banho havia meses, morava no local com muita sujeira e fezes de animais, além de não ter comida. Houve denúncias de mau cheiro e barulho de cães.

Pelas redes sociais, Deise contou e mostrou por meio de vídeos a força-tarefa feita no apartamento para deixá-lo limpo. Segundo ela, que diz ter usado de recursos próprios para abastecer a geladeira da atriz e comprar um colchão e lençóis novos, o estado era de calamidade.

Rejane, que também é formada em jornalismo e direito, tinha alguns animais no apartamento e todos eles precisaram de ajuda, apesar de comerem ração. "Resgatamos os animais conforme a vontade dela, e irão para adoção", disse Falci.

Conhecida pela atuação em novelas da Globo como "O Feijão e o Sonho" (1976), "Espelho Mágico" (1977), "Dancin' Days" (1978) e "Pai Herói" (1979), Rejane Schumann não atuava em tramas desde 1980. Nos últimos anos, se dedicou ao direito e sumiu da vida artística.

Rejane Schumann, de 74 anos, foi encontrada em condições de abandono dentro de um apartamento em Porto Alegre (RS)

Folhapress | 06:50 - 12/09/2025

