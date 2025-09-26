Notícias ao Minuto
Procurar

Claudia Leitte explica por que continua no Carnaval após virar evangélica

Claudia Leitte afirmou que encara sem pudor cantar no Carnaval após sua conversão religiosa, embora se questione constantemente sobre o tema. A cantora citou exemplos como Xanddy e Carla Perez e destacou que sua relação é pessoal com Jesus, além de pautada no amor ao próximo

Claudia Leitte explica por que continua no Carnaval após virar evangélica

© AgNews

Folhapress
26/09/2025 11:00 ‧ há 20 minutos por Folhapress

Fama

CLAUDIA-LEITTE

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Claudia Leitte explicou, em entrevista ao podcast Flow, por que decidiu continuar cantando em festas de Carnaval mesmo após sua conversão religiosa. Nesta quinta (25), a cantora disse que se questiona o tempo todo sobre o assunto.

 

No entanto, ela diz não ter pudor em trabalhar com o Carnaval. Outros nomes que se converteram para a religião evangélica seguiram normalmente. Ela citou o cantor Xanddy e a ex-dançarina Carla Perez.

"Já existiu uma contradição na minha cabeça. É um questionamento massa pra si mesmo, porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar, que é sua fé. Xanddy é cristão", explicou.

"É um negócio muito doido, porque isso é desse tempo e eu sou cristã há muito mais tempo. Me questiono o tempo todo. Carla Perez também é cristã, tem uma galera que se converteu ao cristianismo", afirmou.

Claudia Leitte também pontuou que não gosta de falar muito sobre o assunto. Segundo ela, se existe a impressão de que sua fé é menor que a de outras pessoas, o que ela jura não ser verdade.

"Minha relação é com Jesus. Ele não é só o Cara que morreu na cruz por mim. Ele é meu melhor amigo. Eu amo o próximo. Quando estou lá em cima [do trio], eu amo aquela galera. A doutrina e os dogmas são das pessoas. Eu já tenho essa consciência", completou Claudia Leitte.

Matthew McConaughey relembra morte do pai durante sexo e surpreende fãs

Matthew McConaughey relembra morte do pai durante sexo e surpreende fãs

Ator contou que James McConaughey morreu de ataque cardíaco em 1992 logo após fazer amor com a esposa. Ele ainda revelou como a mãe reagiu à cena e aproveitou para falar de intimidade no casamento com Camila Alves

Notícias ao Minuto | 06:50 - 26/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey relembra morte do pai durante sexo e surpreende fãs

2

fama

Celebridades

Grosseiros? Famosos que perderam a paciência com os fãs

3

fama

Realeza britânica

Rei Charles III e príncipe William reforçam laços na Escócia

4

fama

Saúde

Evaristo Costa revela constrangimento em avião devido a doença rara

5

fama

Novela

Cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' é gravada em Copacabana

6

fama

Rejane Schumann

Ex-atriz da Globo, Rejane Schumann ganha bolo e vive com gatos após resgate de abandono

7

fama

Luto

'Ser forte é a única opção', diz Li Martins após morte do marido, JP Mantovani

8

fama

Claudia Leitte

Claudia Leitte explica por que continua no Carnaval após virar evangélica

9

fama

LGBTQIA+

'Nunca vou cancelar a J.K. Rowling', diz Emma Watson

10

fama

Relacionamento

Giulia Be confirma Trump e Lula em casamento com Conor Kennedy