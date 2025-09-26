Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos

© <p>TV Globo/ Manoella Mello</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gracyanne Barbosa, 42, sofreu uma lesão durante gravação da Dança dos Famosos na noite desta quinta-feira (25).

O acidente aconteceu no fim de sua apresentação de lambada. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, ela conseguiu concluir a coreografia, mas depois sentiu fortes dores no joelho e foi encaminhada ao hospital para realizar exames.

Ela rompeu um tendão no joelho. Ao jornalista Lucas Pasin, ela afirmou: "Estou no hospital. Rompi o tendão do joelho após me lesionar no fim da apresentação de hoje. Ainda não sei como será a recuperação, e se precisará de cirurgia".

Gracyanne ainda não sabe se poderá continuar na competição. A equipe da influenciadora foi procurada, e este texto será atualizado quando houver resposta. Nas redes sociais, ela postou um vídeo em que aparece mancando: "Manca mas feliz", escreveu na legenda.

Ela perdeu 10kg ao longo da competição. No Domingão do dia 14 de setembro, ela contou que reduziu de 40 para 20 a quantidade de ovos que come por dia e desabafou: "Passei a vida inteira no meio artístico ouvindo que com meu físico e corpo masculino eu não ia chegar em lugar nenhum e não ia ter espaço. Hoje tô aqui feliz, emocionada e provando pra mim mesma que não existe corpo ideal para fazer nada e muito menos para dançar".