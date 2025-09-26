Dakota Johnson aposta em transparência e recebe prêmio em festival

© Getty Images

Dakota Johnson não tem receio de apostar em produções ousadas e voltou a chamar atenção nesta quinta-feira (24), no tapete vermelho do Zurich Film Festival.

A atriz de Cinquenta Tons de Cinza escolheu um vestido azul rendado, de manga longa e gola alta, marcado pelas transparências. O look foi combinado com um penteado despojado e maquiagem neutra.

Durante a cerimônia, Dakota subiu ao palco para receber o prêmio de carreira Golden Eye.

Ousadia não é novidade para a artista. Ainda neste mês, ela apareceu em um jantar da Fundação Kering, em Nova York, com um vestido preto totalmente transparente da Gucci, usado com lingerie no mesmo tom.





Vestido de Dakota Johnson usou no jantar da Fundação Kering, em Nova Iorque© Getty Images

Em entrevista à Vogue em maio, durante o Festival de Cannes, a atriz disse que moda, para ela, sempre foi algo divertido e pessoal. “O que me faz escolher um vestido para o tapete vermelho é me sentir bem com ele”, afirmou.

Dakota Johnson está solteira desde o fim do relacionamento de oito anos com Chris Martin, vocalista do Coldplay. Segundo a People, o término parece ser definitivo. O casal, bastante discreto, teria ficado noivo há anos, mas nunca teve pressa para oficializar o casamento. Antes de Johnson, Martin foi casado com Gwyneth Paltrow, com quem tem dois filhos: Moses, de 19 anos, e Apple, de 21.