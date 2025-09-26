Notícias ao Minuto
Dakota Johnson aposta em transparência e recebe prêmio em festival

A atriz brilhou com um vestido azul rendado e transparente ao receber o Golden Eye, prêmio de carreira no festival suíço. Recentemente solteira após o fim do namoro com Chris Martin, Dakota voltou a atrair atenção com seus looks ousados

© Getty Images

26/09/2025 12:45 ‧ há 36 minutos por Notícias ao Minuto

Fama

Dakota Johnson

Dakota Johnson não tem receio de apostar em produções ousadas e voltou a chamar atenção nesta quinta-feira (24), no tapete vermelho do Zurich Film Festival.

 

A atriz de Cinquenta Tons de Cinza escolheu um vestido azul rendado, de manga longa e gola alta, marcado pelas transparências. O look foi combinado com um penteado despojado e maquiagem neutra.

Durante a cerimônia, Dakota subiu ao palco para receber o prêmio de carreira Golden Eye.

Ousadia não é novidade para a artista. Ainda neste mês, ela apareceu em um jantar da Fundação Kering, em Nova York, com um vestido preto totalmente transparente da Gucci, usado com lingerie no mesmo tom.

 
 Notícias ao Minuto

Vestido de Dakota Johnson usou no jantar da Fundação Kering, em Nova Iorque© Getty Images  

Em entrevista à Vogue em maio, durante o Festival de Cannes, a atriz disse que moda, para ela, sempre foi algo divertido e pessoal. “O que me faz escolher um vestido para o tapete vermelho é me sentir bem com ele”, afirmou.

Dakota Johnson está solteira desde o fim do relacionamento de oito anos com Chris Martin, vocalista do Coldplay. Segundo a People, o término parece ser definitivo. O casal, bastante discreto, teria ficado noivo há anos, mas nunca teve pressa para oficializar o casamento. Antes de Johnson, Martin foi casado com Gwyneth Paltrow, com quem tem dois filhos: Moses, de 19 anos, e Apple, de 21.

Chris Martin é detonado por 'defender' Charlie Kirk:

Chris Martin é detonado por 'defender' Charlie Kirk: "É o Huck britânico'

Durante um show no estádio de Wembley, em Londres, Chris Martin, o vocalista dos Coldplay, pediu à plateia para enviar amor à família do ativista ultraconservador americano Charlie Kirk que foi assassinado no último dia 10 de setembro

Notícias ao Minuto | 04:24 - 16/09/2025

