O astro dos cinemas foi alvo de uma operação policial e chegou a ser levado para interrogatório, mas foi liberado após prestar esclarecimentos

Noel Clarke, astro de Doctor Who, é preso durante operação em Londres

Folhapress
26/09/2025 19:36 ‧ há 58 minutos por Folhapress

Fama

Justiça

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Noel Clarke, 49, conhecido por seu papel em Doctor Who, foi detido em sua casa, em Londres. Segundo o jornal The Guardian, agentes realizaram uma operação nesta quinta-feira (25) na residência do ator. Os policiais saíram carregando caixas com documentos e equipamentos eletrônicos.

 

O astro dos cinemas chegou a ser levado para interrogatório, mas foi liberado após prestar esclarecimentos. A imprensa britânica revelou que a investigação foi aberta em 1º de setembro e está sob responsabilidade do comando especializado em crimes da polícia metropolitana. Até agora, as autoridades não deram detalhes sobre a detenção.

O episódio ocorre semanas depois de o ator perder uma ação judicial contra o próprio Guardian. Clarke havia processado o veículo por difamação devido a reportagens publicadas entre 2021 e 2022, nas quais mais de 20 mulheres o acusaram de conduta sexual imprópria. A Justiça, entretanto, entendeu que as matérias estavam amparadas por provas suficientes e que foram publicadas em defesa do interesse público.

Rita von Hunty anuncia pausa em seu canal do YouTube por tempo indeterminado

Rita von Hunty anuncia pausa em seu canal do YouTube por tempo indeterminado

O intérprete de Rita, Guilherme Terreri, explicou que precisa de um tempo para se reconectar com seus estudos e repensar as questões sociais

Folhapress | 18:24 - 26/09/2025

