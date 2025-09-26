Noel Clarke, astro de Doctor Who, é preso durante operação em Londres

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Noel Clarke, 49, conhecido por seu papel em Doctor Who, foi detido em sua casa, em Londres. Segundo o jornal The Guardian, agentes realizaram uma operação nesta quinta-feira (25) na residência do ator. Os policiais saíram carregando caixas com documentos e equipamentos eletrônicos.

O astro dos cinemas chegou a ser levado para interrogatório, mas foi liberado após prestar esclarecimentos. A imprensa britânica revelou que a investigação foi aberta em 1º de setembro e está sob responsabilidade do comando especializado em crimes da polícia metropolitana. Até agora, as autoridades não deram detalhes sobre a detenção.

O episódio ocorre semanas depois de o ator perder uma ação judicial contra o próprio Guardian. Clarke havia processado o veículo por difamação devido a reportagens publicadas entre 2021 e 2022, nas quais mais de 20 mulheres o acusaram de conduta sexual imprópria. A Justiça, entretanto, entendeu que as matérias estavam amparadas por provas suficientes e que foram publicadas em defesa do interesse público.