Felipe Neto encerra seu clube do livro depois de um ano e surpreende assinantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco mais de um ano depois de causar alvoroço nas redes sociais com o anúncio de seu clube do livro que catapultou a venda de obras literárias, Felipe Neto decidiu encerrar a empreitada neste mês.

Inaugurado em julho de 2024 com a proposta de contribuir "de forma positiva para a sociedade", como disse o influenciador na época, o Clube do Livro FN já passou por clássicos como Machado de Assis e Franz Kafka até autores prestigiados da atualidade como Andréa del Fuego e Oscar Nakasato.

As obras escolhidas para leitura conjunta no clube, que chegou rapidamente a dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, costumavam ser arremessadas ao topo das listas de mais vendidos na Amazon. O romance "Fahrenheit 451" vendeu mais de 5.500 exemplares nos cinco dias após ser anunciado como livro de estreia do clube, segundo a editora Biblioteca Azul.

Profissionais ligados ao projeto e ouvidos pela reportagem atribuem o fim repentino à falta de lucratividade do negócio. A reportagem procurou Felipe Neto, mas não obteve resposta até a publicação do texto. Segundo sua assessoria, ele está de férias.

O clube do livro funcionava em uma plataforma onde eram anunciadas as leituras de cada mês, com produção de conteúdos especiais sobre os títulos.

Felipe Neto e convidados faziam vídeos comentando as obras em partes, contextualizando e analisando os livros junto com os leitores. O acesso à plataforma se condicionava ao pagamento de uma mensalidade e o livro era adquirido por conta do leitor.

O fim do clube foi anunciado em uma live para os assinantes na última quarta. Seu perfil no X foi apagado e o no Instagram, que segue aberto para o público geral, ainda não fala do encerramento.

Membros da equipe do clube oficializaram a notícia do término nessa transmissão, assim como do fechamento da plataforma onde ele funciona. "A gente ainda não acertou a mão no formato e na estrutura do produto", afirmou o coordenador de operações do clube, que se identificou como Rodrigo, falando em nome de Felipe Neto.

A equipe disse garantir o reembolso integral a todos que estavam com assinaturas vigentes. Ou seja, se o assinante fechou o contrato de um ano e ainda faltam três meses para completar esse período, ele vai receber de volta o valor equivalente a esses três meses.

Um dos pontos que causaram maior insatisfação entre assinantes que comentaram no vídeo foi de que os conteúdos da plataforma não poderão mais ser acessados já a partir do próximo dia 30.

"Desrespeitoso a maneira como acabou. Não consegui acompanhar todos os livros por causa do meu trabalho, mas fiquei tranquila porque achei que o conteúdo ficaria aqui", comentou uma assinante. "Só gostaríamos que o sr. Felipe Neto tivesse o respeito de vir aqui dar o recado", comentou outro.

Neto não participou desta live, e suas últimas aparições em vídeos nas plataformas do clube foram em julho.