Notícias ao Minuto
Procurar

Felipe Neto encerra seu clube do livro depois de um ano e surpreende assinantes

O clube do livro funcionava em uma plataforma onde eram anunciadas as leituras de cada mês, com produção de conteúdos especiais sobre os títulos

Felipe Neto encerra seu clube do livro depois de um ano e surpreende assinantes

© <p>AgNews</p>

Folhapress
26/09/2025 20:36 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Literatura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco mais de um ano depois de causar alvoroço nas redes sociais com o anúncio de seu clube do livro que catapultou a venda de obras literárias, Felipe Neto decidiu encerrar a empreitada neste mês.

 

Inaugurado em julho de 2024 com a proposta de contribuir "de forma positiva para a sociedade", como disse o influenciador na época, o Clube do Livro FN já passou por clássicos como Machado de Assis e Franz Kafka até autores prestigiados da atualidade como Andréa del Fuego e Oscar Nakasato.

As obras escolhidas para leitura conjunta no clube, que chegou rapidamente a dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, costumavam ser arremessadas ao topo das listas de mais vendidos na Amazon. O romance "Fahrenheit 451" vendeu mais de 5.500 exemplares nos cinco dias após ser anunciado como livro de estreia do clube, segundo a editora Biblioteca Azul.

Profissionais ligados ao projeto e ouvidos pela reportagem atribuem o fim repentino à falta de lucratividade do negócio. A reportagem procurou Felipe Neto, mas não obteve resposta até a publicação do texto. Segundo sua assessoria, ele está de férias.

O clube do livro funcionava em uma plataforma onde eram anunciadas as leituras de cada mês, com produção de conteúdos especiais sobre os títulos.

Felipe Neto e convidados faziam vídeos comentando as obras em partes, contextualizando e analisando os livros junto com os leitores. O acesso à plataforma se condicionava ao pagamento de uma mensalidade e o livro era adquirido por conta do leitor.

O fim do clube foi anunciado em uma live para os assinantes na última quarta. Seu perfil no X foi apagado e o no Instagram, que segue aberto para o público geral, ainda não fala do encerramento.

Membros da equipe do clube oficializaram a notícia do término nessa transmissão, assim como do fechamento da plataforma onde ele funciona. "A gente ainda não acertou a mão no formato e na estrutura do produto", afirmou o coordenador de operações do clube, que se identificou como Rodrigo, falando em nome de Felipe Neto.

A equipe disse garantir o reembolso integral a todos que estavam com assinaturas vigentes. Ou seja, se o assinante fechou o contrato de um ano e ainda faltam três meses para completar esse período, ele vai receber de volta o valor equivalente a esses três meses.

Um dos pontos que causaram maior insatisfação entre assinantes que comentaram no vídeo foi de que os conteúdos da plataforma não poderão mais ser acessados já a partir do próximo dia 30.

"Desrespeitoso a maneira como acabou. Não consegui acompanhar todos os livros por causa do meu trabalho, mas fiquei tranquila porque achei que o conteúdo ficaria aqui", comentou uma assinante. "Só gostaríamos que o sr. Felipe Neto tivesse o respeito de vir aqui dar o recado", comentou outro.

Neto não participou desta live, e suas últimas aparições em vídeos nas plataformas do clube foram em julho.

Rita von Hunty anuncia pausa em seu canal do YouTube por tempo indeterminado

Rita von Hunty anuncia pausa em seu canal do YouTube por tempo indeterminado

O intérprete de Rita, Guilherme Terreri, explicou que precisa de um tempo para se reconectar com seus estudos e repensar as questões sociais

Folhapress | 18:24 - 26/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Tragédia

Cantora turca despenca do sexto andar de prédio e morre aos 51 anos

2

fama

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos

3

fama

Rejane Schumann

Ex-atriz da Globo, Rejane Schumann ganha bolo e vive com gatos após resgate de abandono

4

fama

Claudia Leitte

Claudia Leitte explica por que continua no Carnaval após virar evangélica

5

fama

Dakota Johnson

Dakota Johnson aposta em transparência e recebe prêmio em festival

6

fama

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey relembra morte do pai durante sexo e surpreende fãs

7

fama

Literatura

Felipe Neto encerra seu clube do livro depois de um ano e surpreende assinantes

8

fama

Negócios

Anitta revela critérios para parcerias e diz que escolha não é 'leilão' por dinheiro

9

fama

Reality Show

Gabily é a primeira eliminada de A Fazenda 17

10

fama

Celebridades

Emma Watson diz que se afastar da atuação melhorou seus relacionamentos