Karoline Lima termina namoro e apaga fotos com Léo Pereira das redes

© Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo Léo Pereira, ambos de 29 anos, não estão mais juntos. O fim do relacionamento foi confirmado nesta sexta-feira (26), depois que Karoline apagou todas as fotos com o jogador de seu perfil nas redes sociais e confirmou o término em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do portal Metrópoles.

Os dois estavam juntos havia cerca de dois anos e vinham compartilhando momentos da rotina em família e da vida profissional nas redes sociais. As especulações sobre uma possível separação começaram na noite de quinta-feira (25), quando seguidores notaram a ausência de publicações da influenciadora sobre a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores — algo incomum, já que Karoline costumava acompanhar e comentar os jogos, seja no estádio ou à distância.

Nas redes sociais, fãs reagiram com surpresa ao término. “Eu já estava imaginando isso há alguns dias”, comentou um internauta. Outro escreveu: “Achei estranho, porque ela não comentou nada sobre o jogo ontem”. Houve até quem lamentasse: “Se o Léo Pereira e a Karoline Lima terminarem, eu desisto do amor”.

Karoline e Léo começaram a ser vistos juntos em dezembro de 2023 e oficializaram o namoro em fevereiro de 2024. Desde então, a influenciadora se mudou para o Rio de Janeiro, onde passou a viver ao lado do jogador e a integrar as famílias, incluindo passeios e viagens com os filhos.

Karol é mãe de Cecília, de 3 anos, fruto do relacionamento anterior com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. Léo Pereira, por sua vez, tem dois filhos, Helena, de 5 anos, e Matteo, de 3, do casamento com Tainá Castro. Atualmente, Militão e Tainá são casados: ela mora no Rio com os filhos, enquanto o atleta segue em Madri, na Espanha.

O histórico de relacionamentos entre os quatro gerou atritos públicos. Léo Pereira enfrenta processos na Justiça envolvendo a ex-mulher, enquanto Éder Militão também tem pendências judiciais com Karoline.

Com o término, Karoline e Léo não se pronunciaram sobre os próximos passos, mas a influenciadora deixou claro que o relacionamento chegou oficialmente ao fim.