Quem é D4vd, cantor ligado ao caso de um corpo que foi encontrado em seu carro

© Getty Images

VITORIA PEREIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor David Anthony Burke, mais conhecido como D4vd, estava em plena ascensão no cenário musical, realizando sua primeira turnê mundial aos 20 anos. Seu nome ganhou destaque, porém, não por algum grande sucesso, mas por estar relacionado a uma investigação sobre o corpo de uma jovem de 15 anos encontrado no porta-malas de um Tesla registrado em seu nome.

O caso atraiu a atenção do público e o interesse pelo cantor no Brasil atingiu pico de buscas, segundo dados do Google Trends. Apesar de nenhuma acusação formal ter sido feita, a assessoria do artista afirma que o cantor é inocente e que ele está colaborando com as investigações.

*

QUEM É D4VD?

Nascido em Queens, Nova York, mas criado em Houston, Texas, o cantor cresceu em uma família cristã.

"Minha mãe era muito assim 'Você vai ser o garoto mais inteligente do mundo. Você vai ser um gênio'. Eu ouvia Mozart, ouvia Bach, ouvia Beethoven", disse em entrevista à revista People.

No entanto, quando estava na sexta série, ele passou a ouvir artistas de rap e hip-hop como XXXTentacion, Smokepurpp, Lil Pump e Playboi Carti, escondido de sua mãe. Em suas palavras, "Era como se eu tivesse comido M&M's a vida toda e, de repente, descobrisse que existiam Skittles."

Sua trajetória na música seguiu nesse estilo de música e começou quando ele postava vídeos de Fortnite com canções de fundo, que frequentemente eram retirados do ar devido a questões de direitos autorais. Para contornar isso, D4vd começou a criar suas próprias músicas. Neste ano, ele até lançou uma canção em parceria com o jogo chamada "Locked & Loaded".

Embora o nome artístico de D4vd remeta a um apelido de jogos, em entrevista à Folha de S.Paulo em julho de 2023, ele explicou que a escolha foi estratégica. "Eu queria que as pessoas me encontrassem facilmente no Google, sem ninguém mais com esse nome. Mas por um tempo, as pessoas achavam que meu nome era 'dead' [morto, em inglês]", contou.

Seu primeiro grande sucesso foi em 2022, com o single "Romantic Homicide", que viralizou nas redes sociais e atingiu a 33ª posição na Billboard Hot 100. A música, de tom melodramático, contém versos como: "No fundo da minha mente, você morreu, e eu nem sequer chorei." O clipe, que exibe imagens perturbadoras, mostra o cantor diante de uma cama com edredom branco manchado de sangue e uma jovem morta deitada sobre a cama.

Esse tom sombrio permeia a discografia do cantor. Em fevereiro deste ano, ele lançou a música "One More Dance", que aborda o desejo de prolongar um relacionamento que chega ao fim. O clipe traz essa imagem do cantor com uma camisa branca manchada de vermelho, que ele explicou ser uma referência ao seu personagem "Itami", do universo de Fortnite. "Itami significa 'dor'", contou.

Em abril, o cantor lançou seu primeiro álbum, "Withered", que explora temas como desilusões amorosas e a busca por afeto. Ele estava em turnê para promover o disco desde agosto, mas as apresentações nos Estados Unidos foram canceladas e os shows restantes também foram suspensos. Além disso, sua gravadora não lançou a versão deluxe do seu disco, que estava previsto para 19 de setembro.

Apesar disso, D4vd está confirmado no lineup do Lollapalooza tanto no Brasil como na Argentina.

O QUE SE SABE ATÉ AGORA:

A investigação começou em 8 de setembro, quando um corpo foi encontrado no porta-malas de um Tesla registrado em nome do cantor. O carro, abandonado, exalava odores fortes, o que levou a polícia a investigá-lo. O corpo foi identificado como sendo de Celeste Rivas, desaparecida desde abril do ano anterior, e estava em estado avançado de decomposição, envolto em plástico. A causa da morte ainda não foi determinada.

A polícia realizou uma busca na casa de D4vd e apreendeu celulares e computadores para investigação. Embora o cantor não tenha confirmado envolvimento, há indícios de um possível vínculo entre ele e a jovem. Segundo o TMZ, a polícia encontrou uma foto íntima e um vídeo em que o artista e Celeste aparecem juntos.

O caso também gerou uma onda de especulações sobre a conexão entre os dois. Uma suposta música vazada do cantor chamada "Celeste" inclui versos como: "Oh Celeste, a garota com meu nome tatuado no seu peito".

A mãe de Celeste também deu uma entrevista à TMZ, na qual afirmou que não sabia muito sobre o namorado da filha, mas revelou que seu nome era David.