Matheus e Duda dão primeiro beijo de A Fazenda 17

Folhapress
27/09/2025 12:48 ‧ há 31 minutos por Folhapress

Fama

A Fazenda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a segunda festa de A Fazenda 2025 (Record), Matheus e Duda trocaram o primeiro beijo da temporada, na casa da árvore, longe dos outros peões.

 

Os dois haviam flertado durante a festa passada, mas nada aconteceu. Minutos antes, na festa deste sábado (27), Duda se esquivou de um beijo de Mesquita e reforçou que a relação entre eles era amizade.

Em outro momento da festa, a atriz foi com Matheus até a casa da árvore. Longe dos demais peões, eles se beijaram, ainda na entrada da casa.

Na sequência, correram para se abrigar no local e trocaram mais beijos.

Após o beijo, Duda pediu que Matheus não revelasse aos outros peões. "Ninguém pode sabe disso."

Leia Também: Lembra dele? Ex-ator da Globo exibe plantação de maconha; vídeo

