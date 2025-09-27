Lembra dele? Ex-ator da Globo exibe plantação de maconha; vídeo

© Reprodução / TVGlobo / Redes Sociais

O ator aposentado Mohammed Abdullah, conhecido anteriormente como Ricardo Petraglia antes de se converter ao islamismo, vem chamando atenção nas redes sociais ao mostrar sua plantação de maconha em Xerém, na Baixada Fluminense.

Abdullah possui um habeas corpus que garante o direito de cultivar a planta para uso medicinal. O documento impede que ele seja preso ou que suas plantas sejam apreendidas, mas não autoriza a comercialização nem a doação das mudas ou sementes.

Nas redes sociais, ele compartilha a rotina do cultivo, com dicas sobre plantio, adubação e poda, além de mostrar como extrai o óleo da cannabis usado em tratamentos terapêuticos. O conteúdo é divulgado principalmente no Instagram e no YouTube.

Longe das novelas e dos filmes há dez anos, Mohammed está aposentado da carreira artística. Sua última participação em novelas foi em Os Dez Mandamentos (2015). No entanto, voltou recentemente às telas com a reprise de A Viagem (1994), exibida pela Globo.

Durante sua trajetória, também atuou em produções como Uga Uga (2000) e Coração de Estudante (2002), entre outras obras de destaque.

Leia Também: Sintoma após corte de cabelo levou Safadão a descobrir tumor no filho