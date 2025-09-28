Fernanda Lima diz que Hilbert se queixou por ela 'reclamar' dele em podcast

© <p>TV Globo/Ney Coelho</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernanda Lima, 48, brincou que o marido, Rodrigo Hilbert, 45, se queixou por ela "reclamar" dele em entrevistas.

Lima afirmou que Hilbert é um marido prestativo, mas que declarações recentes feitas por ela gerou reclamações dele. "Ele é maravilhoso, não posso reclamar de nada... Mas ele fala que eu fico reclamando dele nos podcasts", declarou em entrevista ao podcast MaterniDelas.

A apresentadora fez referência a declarações recentes em entrevistas que geraram dubiedade. Neste mês, por exemplo, ela disse que estaria tranquila caso seu casamento com Rodrigo chegasse ao fim.

Fãs especularam sobre uma possível crise na relação. Fernanda precisou se explicar e disse ter sido mal interpretada. Ela esclareceu seu casamento segue muito bem e que sua fala foi apenas uma "divagação".

Em junho, Fernanda se queixou da vida sexual. A apresentadora disse que "não tá fácil" e explicou que com a correria do dia a dia precisa marcar hora para transar com Hilbert.

Na ocasião, Rodrigo Hilbert também repercutiu a declaração da esposa. O ator negou falta de sexo em sua intimidade com Fernanda e contou que eles chegaram a transar cinco vezes em três dias.

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão juntos desde 2004. Eles são pais dos gêmeos Francisco e João, 17, e de Maria Manoela, 5.

