Afinal, o que aconteceu no encontro com Charles III? Harry nega notícias

© Getty Images

Príncipe Harry negou ter se encontrado com o pai, o rei Charles III, apenas como “um visitante oficial” e não como um membro da família, como chegou a ser noticiado pela imprensa internacional.

Em um comunicado emitido pelo representante do duque de Sussex à revista People neste sábado, 27 de setembro, tais informações — publicadas pelo jornal britânico The Sun — foram corrigidas.

“As notícias recentes sobre a opinião do duque a respeito do tom da reunião são categoricamente falsas”, diz o comunicado.

“As citações atribuídas ao príncipe são pura invenção, alimentadas, pode-se presumir, por fontes que têm a intenção de sabotar qualquer reconciliação entre pai e filho. Presumivelmente, essas mesmas fontes também optaram por revelar que houve troca de presentes”, continua o texto.

Segundo o The Sun, o encontro entre Charles III e o filho mais novo teria sido “puramente formal”.

O representante também confirmou que Harry presenteou o pai com uma moldura contendo uma fotografia, mas ressaltou que nem ele nem a esposa apareciam na imagem.

“Embora preferíssemos que tais detalhes permanecessem privados, por uma questão de clareza podemos confirmar que uma fotografia emoldurada foi entregue. No entanto, a imagem não incluía o duque e a duquesa”, acrescentou o representante.

Dessa forma, conclui-se que a fotografia mostrava o príncipe Archie, de seis anos, e a princesa Lilibet, de quatro, que o monarca não vê há mais de três anos.

O encontro entre o príncipe Harry e o rei Charles III aconteceu no último dia 10 de setembro, na Clarence House, em Londres. A última vez em que pai e filho tinham se visto pessoalmente foi em fevereiro de 2024, após Harry tomar conhecimento do diagnóstico de câncer do pai.

O comunicado de Harry surge após o The Sun noticiar que ele teria se sentido um “visitante oficial” durante a reunião com o pai, descrevendo o encontro como “muito formal”.

Desde que soube da doença do rei, Harry tem feito esforços para buscar uma reconciliação com a família. O duque de Sussex se afastou da realeza britânica em 2020, quando decidiu deixar o núcleo sênior da chamada “Firma” e se mudar com a esposa, Meghan Markle, para os Estados Unidos.

Entretanto, as tensões entre as duas partes se agravaram após várias entrevistas concedidas por Harry e Meghan sobre a família real, além da polêmica série documental da Netflix e da publicação do livro autobiográfico do príncipe.

Leia Também: Fabi Justus conhece doador de medula após quebra de sigilo