Humorista se pronuncia e chora após condenação por estupro da filha; veja

O humorista Cristiano Pereira, conhecido como Cris Pereira e integrante do programa A Praça é Nossa, do SBT, foi condenado a 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável. A decisão foi tomada pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e publicada em 25 de setembro.

A condenação veio após recurso do Ministério Público, que contestou a absolvição obtida por Cris Pereira em primeira instância. O processo corre em segredo de Justiça, mas a segunda instância reformou a sentença inicial e impôs a pena ao humorista, que deve recorrer da decisão.

A decisão, proferida nesta quinta-feira (25) pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), se refere a um caso ocorrido em 2021, quando a vítima tinha apenas 3 anos de idade.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cris Pereira negou as acusações e afirmou que a situação envolveria conflitos familiares e alienação parental. O humorista disse ainda que foi afastado da filha e criticou a forma como, segundo ele, a Justiça trata casos envolvendo pais.

“A pessoa te acusa sem nenhuma prova, e você tem que arranjar prova para mostrar que não fez nada”, declarou. “Infelizmente, o pai não tem peso para a Justiça. Ele tem que provar o que não fez, enquanto qualquer outra pessoa pode simplesmente verbalizar uma situação e já ocorre medida protetiva”, completou.

A defesa do ator sustenta que laudos oficiais do Departamento Médico Legal do Rio Grande do Sul teriam descartado o crime e que o delegado responsável sequer indiciou Cris Pereira, ouvido como testemunha de defesa. Para os advogados, a decisão ignorou essas provas e deu mais peso a documentos apresentados pela acusação. Eles afirmam que vão recorrer a instâncias superiores e que o acórdão completo ainda não foi publicado.

Cristiano Pereira tem mais de 30 anos de carreira no humor, no teatro e no rádio. Natural de Novo Hamburgo (RS), ele ficou conhecido por personagens como Jorge da Borracharia, Claudiovaldo Nogueira e Gaudêncio. Além do elenco fixo de A Praça é Nossa, mantém mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e cumpre turnê nacional comemorando as três décadas de carreira.

