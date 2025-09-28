Lola Young, cantora de 'Messy', desmaia durante show e choca fãs; vídeo

© Josh Brasted/FilmMagic

Lola Young, cantora que ficou conhecida pelo sucesso Messy, desmaiou durante um show em Nova York, no festival All Things Go, neste sábado, 27 de setembro.

O incidente, noticiado pela Billboard, aconteceu um dia depois de a artista britânica, de 24 anos, ter cancelado uma apresentação. Na ocasião, sua equipe explicou que a decisão se devia a “um assunto sensível”.

Apesar de demonstrar todo o poder vocal que a caracteriza, Young parecia bastante emocionada durante a performance no Forest Hills Stadium, em Queens. Veja o momento abaixo:

Lola Young COLLAPSED on stage pic.twitter.com/CR5kpZDrvW — Luxe (@luxcurv) September 28, 2025

Antes de desmaiar, a cantora ainda chegou a apresentar quatro músicas: Spiders, F— Everyone, Dealer e Walk All Over You, todas do seu novo álbum I’m Only F—ing Myself.

No meio da canção Conceited (2023), Lola interrompeu o canto e começou a conversar com o músico que estava no teclado. Nesse momento, perdeu os sentidos.

A equipe da cantora, junto com os seguranças, correu imediatamente para o palco para ajudá-la.

Mais tarde, em sua página no Instagram, Lola deixou a seguinte mensagem:

“Para todos que viram o que aconteceu hoje, estou bem. Obrigada pelo apoio.”

O desmaio deixou o público em silêncio e em choque. O show foi encerrado após o ocorrido.

Vale destacar que, no início da apresentação, a artista já havia confessado que não estava em seus melhores dias:

“Hoje acordei e tomei a decisão de vir até aqui. Queria estar presente, queria cantar, não queria me afogar na minha tristeza. Às vezes a vida te dá limões e você só tem que fazer uma p**** de uma limonada… Agradeço a cada um de vocês que está aqui esta noite.”