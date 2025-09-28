Notícias ao Minuto
Lola Young, cantora que se popularizou pelo sucesso 'Messy', perdeu os sentidos durante um show que aconteceu este sábado, dia 27 de setembro, em Nova York. A artista garantiu horas depois que estava bem.

Lola Young, cantora de 'Messy', desmaia durante show e choca fãs; vídeo

© Josh Brasted/FilmMagic

28/09/2025 08:53 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto Brasil

Fama

Lola Young

Lola Young, cantora que ficou conhecida pelo sucesso Messy, desmaiou durante um show em Nova York, no festival All Things Go, neste sábado, 27 de setembro.

 

O incidente, noticiado pela Billboard, aconteceu um dia depois de a artista britânica, de 24 anos, ter cancelado uma apresentação. Na ocasião, sua equipe explicou que a decisão se devia a “um assunto sensível”.

Apesar de demonstrar todo o poder vocal que a caracteriza, Young parecia bastante emocionada durante a performance no Forest Hills Stadium, em Queens. Veja o momento abaixo:

 

Antes de desmaiar, a cantora ainda chegou a apresentar quatro músicas: Spiders, F— Everyone, Dealer e Walk All Over You, todas do seu novo álbum I’m Only F—ing Myself.

No meio da canção Conceited (2023), Lola interrompeu o canto e começou a conversar com o músico que estava no teclado. Nesse momento, perdeu os sentidos.

A equipe da cantora, junto com os seguranças, correu imediatamente para o palco para ajudá-la.

Mais tarde, em sua página no Instagram, Lola deixou a seguinte mensagem:
“Para todos que viram o que aconteceu hoje, estou bem. Obrigada pelo apoio.”

O desmaio deixou o público em silêncio e em choque. O show foi encerrado após o ocorrido.

Vale destacar que, no início da apresentação, a artista já havia confessado que não estava em seus melhores dias:

“Hoje acordei e tomei a decisão de vir até aqui. Queria estar presente, queria cantar, não queria me afogar na minha tristeza. Às vezes a vida te dá limões e você só tem que fazer uma p**** de uma limonada… Agradeço a cada um de vocês que está aqui esta noite.”

