Grazi expõe atores veteranos que tiveram preconceito após BBB

© <p>TV Globo/Divulgação</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grazi Massafera, 43, relembrou o preconceito e o bullying que sofreu no início da carreira na atuação, quando muitos colegas a viam apenas como uma "ex-BBB".

A atriz disse que, logo após sair do reality show, o elenco da primeira novela se reuniu para fazer piada sobre o trabalho dela na trama. A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Globo.

"Fiquei mal. Era uma estranha no ninho, e eles passavam do ponto. Só pensava: o espaço existe, vou me dedicar. E como tudo na vida. Se eu for limpar um chão, eu me dedico, não seria diferente. Não pensava em ser aceita, mas em realizar", disse.

Ela foi franca ao citar nomes de veteranos que demonstraram preconceito. Um dos casos mais marcantes foi com Otávio Augusto, durante a novela "Tempos Modernos".

"Ele não quis contracenar comigo. Fez a cena olhando para a parede e foi embora. E eu fiz sem ele", contou a artista. Anos depois, ao trabalharem juntos novamente, o ator se desculpou: "Ele pegou minha mão e disse: 'É uma honra trabalhar com você. Desculpa o que aconteceu'".

Outros nomes conhecidos também foram mencionados. José Wilker, em uma premiação, teria se recusado a dividir o mesmo espaço que ela, dizendo: "Não desço na mesma escada que essa BBB".

Miguel Falabella, por sua vez, "praguejou" [jogou praga] quando ela foi escolhida para a novela "Negócio da China". "Depois, foi um amor e veio falar comigo", completou.

Leia Também: Selena Gomez e Benny Blanco se casam