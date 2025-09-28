Quem é brasileira que usou vagina como isca em reality

© Reprodução / HBOMax

A brasileira Marina Fukushima, 32 anos, engenheira civil de São Paulo, virou assunto nas redes sociais após adotar uma técnica inusitada durante sua participação no reality Largados e Pelados: A Tribo, exibido pelo Discovery e HBO Max. Em um dos episódios, gravado na savana africana, Marina utilizou sua própria vagina para atrair peixes durante uma tentativa de pesca.

Natural da Mooca, bairro tradicional da capital paulista, Marina compartilhou no Instagram sua trajetória até chegar ao programa. Ela contou ter tido uma infância tipicamente urbana, mas sempre se sentiu mais à vontade perto da natureza. Formada em engenharia civil, trabalhou por 11 anos na área antes de decidir mudar de vida.

A paulistana revelou que sempre buscou aventuras e viagens para locais isolados. Em determinado momento, escolheu “largar tudo” e passou a viver a bordo de uma kombi ao lado do companheiro, trabalhando como artesã e levando um estilo de vida mais próximo do campo. “Moro na roça, corro e jogo bola”, resumiu em seu perfil.

No programa, Marina percebeu que peixes eram atraídos pela região íntima e resolveu usar a descoberta a seu favor. Em uma das cenas, ela sentou-se na beira do rio, com as pernas abertas, e utilizou uma peneira para capturar os animais, surpreendendo colegas de tribo.

Raysa, uma das participantes, brincou com a situação. “Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro”, disse, aos risos.

Essa não foi a primeira vez que Marina recorreu à técnica: ela já havia feito o mesmo na segunda temporada da versão brasileira de Largados e Pelados.

O reality mostra participantes enfrentando condições extremas de sobrevivência, sem comida, abrigo ou roupas. Novos episódios vão ao ar todo domingo, às 22h15.

