Fernanda Lima diz ter chamado especialista para falar de sexo com filhos adolescentes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernanda Lima, 48, revelou ter contratado uma especialista em sexo para conversar com os filhos gêmeos, João e Francisco, de 17 anos.

A apresentadora, que comandou o programa "Amor e Sexo" (Globo), debateu o tema da educação sexual de uma forma pessoal. A declaração foi feita durante participação no videocast "Maternidelas".

A ideia surgiu após a própria Fernanda ter uma experiência enriquecedora com a profissional. "Quando cheguei para ouvir o que ela tinha a dizer, pensei: 'depois de 10 anos de 'Amor e Sexo', o que vou aprender que ainda não sei? E saí de lá cheia de novas informações, a gente tá sempre aprendendo'", relatou a famosa.

Ela decidiu estender o aprendizado aos filhos adolescentes. A reação inicial dos garotos, no entanto, foi de estranhamento.

"Falei para eles que ia vir uma moça falar de sexo, e eles, 'ai mãe, que saco, pra que?', contou Fernanda. Para quebrar o gelo, ela antecipou que o começo poderia ser desconfortável, mas que valeria a pena", contou.

"Paguei para mais três amigos deles. Quando terminou, eles me ligaram agradecendo, dizendo que aprenderam um monte de coisas."

A apresentadora também compartilhou um conselho que deu aos filhos. Em uma conversa dos gêmeos sobre meninas mais novas e mais velhas, a apresentadora interveio de forma direta. "Quando saí da cozinha, falei: 'Se experimentarem com as mais velhas, vocês vão aprender muito mais. Boa noite'".

Fernanda Lima e o apresentador Rodrigo Hilbert são pais de João e Francisco, além de Maria Manoela, de 6 anos.