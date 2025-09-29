Notícias ao Minuto
Fernanda Lima diz ter chamado especialista para falar de sexo com filhos adolescentes

Fernanda Lima contou que levou uma especialista em sexo para conversar com os filhos gêmeos de 17 anos e alguns amigos deles. A apresentadora disse que a experiência foi enriquecedora e defendeu a importância da educação sexual aberta e sem tabus dentro de casa

© Getty Images

Folhapress
29/09/2025 13:45 ‧ há 18 minutos por Folhapress

Fama

FERNANDA-LIMA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernanda Lima, 48, revelou ter contratado uma especialista em sexo para conversar com os filhos gêmeos, João e Francisco, de 17 anos.

 

A apresentadora, que comandou o programa "Amor e Sexo" (Globo), debateu o tema da educação sexual de uma forma pessoal. A declaração foi feita durante participação no videocast "Maternidelas".

A ideia surgiu após a própria Fernanda ter uma experiência enriquecedora com a profissional. "Quando cheguei para ouvir o que ela tinha a dizer, pensei: 'depois de 10 anos de 'Amor e Sexo', o que vou aprender que ainda não sei? E saí de lá cheia de novas informações, a gente tá sempre aprendendo'", relatou a famosa.

Ela decidiu estender o aprendizado aos filhos adolescentes. A reação inicial dos garotos, no entanto, foi de estranhamento.

"Falei para eles que ia vir uma moça falar de sexo, e eles, 'ai mãe, que saco, pra que?', contou Fernanda. Para quebrar o gelo, ela antecipou que o começo poderia ser desconfortável, mas que valeria a pena", contou.

"Paguei para mais três amigos deles. Quando terminou, eles me ligaram agradecendo, dizendo que aprenderam um monte de coisas."

A apresentadora também compartilhou um conselho que deu aos filhos. Em uma conversa dos gêmeos sobre meninas mais novas e mais velhas, a apresentadora interveio de forma direta. "Quando saí da cozinha, falei: 'Se experimentarem com as mais velhas, vocês vão aprender muito mais. Boa noite'".

Fernanda Lima e o apresentador Rodrigo Hilbert são pais de João e Francisco, além de Maria Manoela, de 6 anos.

Fernanda Lima diz que Hilbert se queixou por ela 'reclamar' dele em podcast

Fernanda Lima diz que Hilbert se queixou por ela 'reclamar' dele em podcast

Lima afirmou que Hilbert é um marido prestativo, mas que declarações recentes feitas por ela gerou reclamações dele. "Ele é maravilhoso, não posso reclamar de nada... Mas ele fala que eu fico reclamando dele nos podcasts", declarou em entrevista ao podcast MaterniDelas.

Folhapress | 12:00 - 28/09/2025

