'É preciso ser espiritualizada para ter sucesso', diz Madonna

© Instagram - Madonna

(FOLHAPRESS) - Em sua primeira entrevista a um podcast, Madonna, 67, se abriu sobre sua espiritualidade. A rainha do pop é a nova convidada do canal de Jay Shetty, youtuber e escritor de autoajuda.

O episódio vai ao ar na próxima segunda-feira (29), mas a revista americana People teve acesso a alguns trechos da entrevista.

Na conversa, Madonna conta que sua jornada espiritual começou pouco antes do nascimento de sua primeira filha, Lourdes Maria, 28.

"É preciso ser espiritualizada para ter sucesso", diz a cantora, que é praticante da cabala desde 1996. "O sucesso é ter uma vida espiritual, ponto. Eu não estaria aqui se não tivesse uma."

"O que eu tenho feito pelos outros? Essa é a única maneira de ter sucesso na vida", diz Madonna, que sempre foi aliada dos movimentos sociais. "A maior fonte de luz só pode surgir onde há escuridão. O propósito da minha alma é levar luz ao mundo em tudo o que eu faço. Eu quero tudo isso [o sucesso], mas eu quero para dividir, não para guardar para mim", diz.

Madonna diz ainda que, antes de conhecer sua religião, era "escrava ou vítima da opinião dos outros". Ao longo do tempo e dos estudos da cabala, ela desenvolveu seu autoconhecimento. "Eu não me encaixo nesse mundo e não me encaixar é justamente o que me salva", diz.

"A sabedoria espiritual é o que mais nos ajuda quando estamos em momentos desafiadores, mas não só. Ela também nos ajuda quando estamos felizes", completa Madonna. "É importante lembrar que qualquer momento pode ir embora. Seja humilde, dê valor aos momentos. Aceitação radical é aceitar que aquilo acontece conosco era para acontecer e que ficaremos bem."