Notícias ao Minuto
Procurar

'É preciso ser espiritualizada para ter sucesso', diz Madonna

Madonna afirmou que sua trajetória espiritual começou antes do nascimento da filha Lourdes e que a cabala a ajudou a buscar autoconhecimento e lidar com críticas. Para a cantora, o verdadeiro sucesso está em ter uma vida espiritual e compartilhar luz com os outros

'É preciso ser espiritualizada para ter sucesso', diz Madonna

© Instagram - Madonna

Folhapress
29/09/2025 12:00 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

Madonna

(FOLHAPRESS) - Em sua primeira entrevista a um podcast, Madonna, 67, se abriu sobre sua espiritualidade. A rainha do pop é a nova convidada do canal de Jay Shetty, youtuber e escritor de autoajuda.

 

O episódio vai ao ar na próxima segunda-feira (29), mas a revista americana People teve acesso a alguns trechos da entrevista.

Na conversa, Madonna conta que sua jornada espiritual começou pouco antes do nascimento de sua primeira filha, Lourdes Maria, 28.

"É preciso ser espiritualizada para ter sucesso", diz a cantora, que é praticante da cabala desde 1996. "O sucesso é ter uma vida espiritual, ponto. Eu não estaria aqui se não tivesse uma."

"O que eu tenho feito pelos outros? Essa é a única maneira de ter sucesso na vida", diz Madonna, que sempre foi aliada dos movimentos sociais. "A maior fonte de luz só pode surgir onde há escuridão. O propósito da minha alma é levar luz ao mundo em tudo o que eu faço. Eu quero tudo isso [o sucesso], mas eu quero para dividir, não para guardar para mim", diz.

Madonna diz ainda que, antes de conhecer sua religião, era "escrava ou vítima da opinião dos outros". Ao longo do tempo e dos estudos da cabala, ela desenvolveu seu autoconhecimento. "Eu não me encaixo nesse mundo e não me encaixar é justamente o que me salva", diz.

"A sabedoria espiritual é o que mais nos ajuda quando estamos em momentos desafiadores, mas não só. Ela também nos ajuda quando estamos felizes", completa Madonna. "É importante lembrar que qualquer momento pode ir embora. Seja humilde, dê valor aos momentos. Aceitação radical é aceitar que aquilo acontece conosco era para acontecer  e que ficaremos bem."

Madonna pede ao papa ida à Faixa de Gaza para proteger crianças em perigo

Madonna pede ao papa ida à Faixa de Gaza para proteger crianças em perigo

A cantora afirmou ainda que não estar tomando qualquer lado do conflito na atual guerra, que acontece na região entre a população palestina e o Estado de Israel

Folhapress | 19:23 - 12/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

fama

Largados e Pelados

Quem é brasileira que usou vagina como isca em reality

2

fama

Novelas

Grazi expõe atores veteranos que tiveram preconceito após BBB

3

fama

Zé Felipe- Ana castela

Ana Castela pesca pela primeira vez em viagem com Zé Felipe e família

4

fama

ESPN

Paulo Soares, icônico narrador e apresentador da ESPN, morre aos 63 anos

5

fama

FERNANDA-LIMA

Fernanda Lima diz ter chamado especialista para falar de sexo com filhos adolescentes

6

fama

Berta Loran

Morre Berta Loran, atriz e comediante que marcou a TV brasileira, aos 99 anos

7

fama

Bruce Willis

'É como se fosse um longo adeus', diz esposa de Bruce Willis sobre demência do ator