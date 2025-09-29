Wagner Moura critica cobrança para que artistas se posicionem politicamente

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wagner Moura, 49, não tem medo de se posicionar politicamente, mas disse ser contra a cobrança exacerbada para que todos os artistas expressem suas opiniões políticas nas redes sociais.

Moura disse receber muitas "porradas" por expressar sua ideologia política, por isso entende quem não quer se posicionar. "Tenho resistência à cobrança para que artistas se posicionem. Ninguém tem que falar, porque, quando fala, tem que segurar o rojão. Não é pra todo mundo", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Ator também destacou que "toda [forma de] arte é política", mesmo que não tenha a pretensão de ser. "Vamos bulir com alguma coisa dentro de você, transformar, fazer pensar. Isso é política no meu jeito de ver. Todos os meus personagens são eu, as minhas emoções, como vejo as coisas. O que a gente ver na arte não é política. Ela está por trás".

"Queremos é ver o humano, nos identificar. Se me ponho vulnerável, se me exponho de forma que a pessoa consegue se ver, começa o jogo. Ela vai ver, a partir desse caminho, os aspectos políticos, tudo que vem depois. Primeiro tem que ter a gente, senão vira uma coisa chata de gente falando de política."

Wagner Moura é politicamente de esquerda e não esconde isso. O ator participou na semana passada de um ato em Salvador, na Bahia, contra as PECs da Blindagem e da Anistia, quando subiu em um trio e cantou ao lado de Daniela Mercury. Ele também é um defensor da democracia.